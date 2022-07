Congo-Kinshasa: Le Projet d'étain et de lithium de Manono/AVZ - Christian Lukusa dément toutes les récentes déclarations et allégations mensongères

En vue de protéger sa notoriété et crédibilité sur le marché minier, et d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale qu'internationale sur la situation réelle du projet d'étain et de lithium de Manono, dont l'Avz Minerals LTD est victime des accusations mensongères et diffamatoires, de la part de ses détracteurs, d'avoir trahi la confiance sur le partenariat signé avec leurs homologues de la société publique Cominière SA. Sur ce, ladite société minière, Avz Minerals Limited a tenu une conférence de presse de clarification, le vendredi 15 juillet, à l'hôtel Rotana, dans la commune de Gombe à Kinshasa, animée par son représentant, Maitre Christian Lukusa qui, au cours de son allocution, a stipulé que l'AVZ n'a jamais pris en otage le présent projet car, la société Cominière est bel et bien représentée lors de toutes les réunions de l'étude de faisabilité de ce fameux projet, avant de souligner que l'AVZ ne possède pas le permis de recherche.

Devant les chevaliers de la plume et du micro, le représentant de l'AVZ lors ladite conférence de droit de réponse, sur les accusations non fondées par des personnes mal intentionnées, Maitre Christian Lukusa a mis l'opinion publique au clair sur ce dossier, et a élagué toutes les allégations calomnieuses et les récentes déclarations portées contre sa société concernant ledit projet.

"Vous devez cesser le paradigme que l'investisseur étranger est venu pour voler les minerais. Nous sommes venus pour confirmer que notre société n'est qu'un actionnaire majoritaire, dont l'Avz ne possède pas la licence, c'est Dathcom qui détient la licence et le projet.

Et notre partenaire privilégier, Cominière avec qui nous voulons que le Gouvernement congolais puisse nous notifier. Vous devez savoir que le partenariat impliquait plusieurs conditions, mais la plus importante, est que la société AVZ devait produire l'étude de faisabilité dans le délai de cinq ans. A moins de trois ans, nous avons présenté une étude de faisabilité et une décision a été prise au mois d'août 2020", a éclairé le représentant de l'Avz Minerals Limited.

Cependant, selon les explications relayées par Christian Lukusa, AVZ n'a jamais envisagé de prendre en otage le projet et de diriger avec dictature la société Dathcom Mining, d'où Cominière prétend qu'il y aucun de ses représentants dans la société : " Cominière était bel et bien représentée lors de toutes les réunions et qu'il y avait même les preuves et reçus des jetons de présence des représentants de l'entreprise d'Etat à des réunions dont des Assemblées Générales Extraordinaires.

Nous demandons à Cominière de dire à l'opinion nationale et internationale que, le DG intérimaire Athanasa Mwamba ainsi que Pascal Nkanga qui représentent Dathcom font des réunions de Dathcom avec les représentants d'Avz et de Cominière. Des réunions existent sur des minutes des réunions dont leurs signatures peuvent témoigner sur leurs participations dans des rencontres ", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, AVZ a affirmé que, il a correctement rempli tous les termes et conditions de l'accord de JV et a présenté aux autorités compétentes une étude de faisabilité définitive de classe mondiale, afin que le développement du projet Manono, potentiellement l'un des plus grands bassins de pegmatite LCT riche en lithium au monde (lithium, césium, tantale). Sur ce, AVZ Minerals entend tirer partie de sa riche expérience en RDC et de son importante expertise en financement et de développement des projets pour faire progresser le projet Manono sur la courbe de valeur.