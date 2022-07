Congo-Kinshasa: Mise en service des Structures Standards 2ème Vague/Fonction publique - Des secrétaires généraux hostiles à la réforme de l'administration

Deux secrétaires généraux, aux Affaires étrangères et son collègue de la Coopération Internationale seraient les deux principaux chefs des administrations qui torpillent le processus de la réforme de l'administration publique ayant conduit, de commun accord avec le gouvernement et la Banque Mondiale, à la création des Directions Standards à compétences horizontales communes à toutes les structures et ministères publics de l'Etat.

Selon les informations parvenues à notre rédaction, aux lendemains de l'affectation dans les deux administrations, par la Fonction Publique à travers son arrêté n°008 du 24 janvier 2022, les cadres et agents qui ont réussi au concours des Structures Standards 2ème vague, les deux secrétaires généraux auraient voulu même instrumentaliser leurs administrés afin de se soulever contre la réforme et de surcroit, pour ne pas accueillir les standardistes commis au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils auraient également adressé un rapport biaisé au Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale faisant état d'une pléthore du personnel et le non-respect du cadre organique. Ceci, dans le but de le contraindre à ne pas accepter de valider à ce que ces standardistes 2ème vague soient notifiés et mis en service.

Suite au danger permanent de ne pas les accueillir et voyant leur carrière complètement mis en jeu, les cadres et agents concernés ont fait le forcing jusqu'à rencontrer le VPM, son Excellence Christophe Lutundula.

C'était au Salon Rouge des Affaires Etrangères, le vendredi 17 juin 2022, en présence du Secrétaire général aux Affaires Etrangères et de son DIRCABA. Celui de la Coopération Internationale ayant été absent. Après que les Standardistes aient présenté leur cahier des Charges via le Syndicat "Transparence et Justice Sociale ", le ministre de Tutelle, Christophe Lutundula a demandé qu'on lui apporte des propositions concrètes sur les notifications et le redéploiement des agents et cadres des Structures Standards et ceux des Structures métiers. Ces travaux d'harmonisation devraient prendre à en croire, le VPM Affaires Etranhères tout au plus une semaine.

Au jour d'aujourd'hui, on est à plus ou moins trois semaines suite à la tergiversation de deux secrétaires généraux et leurs collaborateurs qui s'appuient sur la politique de l'usure de temps. S'il s'avérait que ces secrétaires généraux se comportaient effectivement de la sorte, ils encourent à des sanctions graves, notent certains observateurs avisés car, ils auront bafoué l'autorité du chef de l'Etat qui est le garant de la réforme et par devers lui, le VPM de la Fonction Publique.

Du budget programme

La mise en service des Structures Standards va inférer sur l'exécution du budget programme attendu pour 2023.

Le budget programme va constituer une aubaine pour l'Etat congolais et de surcroit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'ont jamais bénéficié en majorité de leurs avantages et frais de fonctionnement en dépit des engagements budgétaires qu'ils élaborent chaque trimestre. Avec le budget programme, celui-ci va décongestionner les dépenses publiques de l'Etat. Chaque ministère va gérer son propre portefeuille.

Par rapport au format actuel de la loi des finances en pleine exécution, une seule, voire deux ou trois institutions, en commençant par la présidence de la République est à mesure de consommer le gros du budget de la République. Mais, avec le budget programme, le monopole reconnu aux seuls ministères du budget et finances d'ordonnancer les dépenses va tomber. Chaque ministère va engager ses propres dépenses. Il sera lui-même, l'ordonnateur de ses dépenses et va se faire payer sans passer par une pile d'intermédiaires ou voie détournée.

Défis de la réforme

Sur plus ou moins 12 ministères ouverts aux Structures Standards 2ème vague, seul, le Ministère des Affaires Etrangères et CI pose plus de problème d'exécution.

Aux Ministères des Hydrocarbures et Mines qui affichaient les mêmes altercations, l'on apprend que les négociations vont bon train et que la solution définitive à la notification et mis en service des cadres et agents standardistes est au bout du tunnel.