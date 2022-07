Congo-Kinshasa: Répartition du 1ème Semestre de l'année 2022/La SOCODA tient au respect de ses engagements !

Respect des engagements, mobilisation des recettes et vision pour l'amélioration du bien-être des artistes en RDC. Voilà les assertions qui caractérisent le bon fonctionnement de la SOCODA à l'ère du Président Jossart Nyoka Longo à la tête du Conseil d'administration de cette société des artistes. Car toutes les bonnes initiatives concourent à l'intérêt des ayants droits.

Depuis la tenue des dernières Assemblées générales (électives et statuaires), les choses évoluent pas mal dans cette coopérative.

La Société congolaise des Droits d'Auteurs et des Droits Voisins (SOCODA COOP- CA) se construit et fonctionne dans les stricts respects de sa mission telle que définit dans son statut. Son objectif fondamental est d'améliorer davantage la gestion et de mobiliser les recettes afin que les créateurs des œuvres de l'esprit soient servis et touchent leur droit à la période fixée durant l'année.

Voilà pourquoi, en termes de régularité, la Direction générale de la SOCODA, sous l'impulsion du Conseil d'administration, tient à honorer ses engagements.

Grâce à la politique managériale et à la lucidité de son Directeur Général, Agu Michel, la société fait un effort de respecter jusqu'à preuve du contraire les échéances en ce qui concerne le paiement annuel des droits aux artistes congolais, conformément à sa mission de percevoir et repartir les droits des artistes en temps réel.

Pour preuve, renseigne un communiqué de presse à notre disposition, la Direction générale de la SOCODA annonce déjà, le début de la phase de répartition du premier semestre de l'année 2022, à partir de ce lundi 2022. Cette opération ne concerne que les artistes membres ou sociétaires de la coopérative.

Il faut noter que l'opération s'effectue chaque jour au service des finances et de la comptabilité à la Direction générale dont le siège est situé sur l'avenue Kidisho, n°3 dans la commune de la Gombe. Référence : Place des Evolués.

Retenez aussi que la SOCODA a lancé depuis le mois de dernier ses agents recenseurs sur le terrain. Leur travail consiste à identifier et à répertorier les assujettis dans la capitale afin de permettre à la société de maximiser des recettes et de répondre efficacement à l'engagement au profit des ayants-droits.

Créée par l'Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011, la Société congolaise des droits d'auteur et des Droits Voisins (SOCODA) est le seul et l'unique organisme national de gestion collective dont la mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement général consiste de percevoir et de répartir les droits des créateurs des œuvres de l'esprit protégées par la loi sur l'ensemble du territoire national.