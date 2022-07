Congo-Kinshasa: Mandela day - La Fondation Vodacom au chevet des personnes de troisième âge à Kinshasa

En marge de la célébration de la journée internationale de Nelson Mandela, célébrée ce lundi 18 juillet, les agents et cadres de Vodacom Congo ont effectué une descente au home de vieillards de Kabinda, en face de la Rtnc, dans la commune Lingwala, pour exécuter pendant 67 minutes, des actions caritatives en faveur de cette catégorie de personnes.

Il était pratiquement 9h 45' lorsqu'une vingtaine d'agents et cadres de cette entreprise de communication cellulaire vêtus en rouge, parmi eux, des peintres et autres spécialités, sont arrivés à bord de leur bus, frappé également en rouge, leur couleur traditionnelle, pour redonner un peu du sourire à ces personnes démunies de troisième âge. Aussitôt arrivés sur le lieu, les agents de Vodacom se sont directement mis à l'attaque. Ils ont commencé par l'assainissement de la cour extérieure et derrière, avant d'entrer à l'intérieur de la maison, où ils ont tout nettoyé. Ils ont coupé les herbes et rasé les fleurs, ils ont vidé les poubelles et nettoyé les toilettes, ils ont gratté et repeint les murs.

Et, comme si cela ne suffisait pas, ils leur ont donné des vivres notamment : des sacs de riz, sacs de semoules, bidons d'huiles, des cartons de savon et beaucoup d'autres bien de première nécessité. A cette occasion, la Fondation Vodacom a promis la construction sur le lieu d'une classe numérique. Un véritable ouf de soulagement pour ces vieillards qui n'ont eu qu'un seul mot : merci, pour exprimer leur reconnaissance à la Fondation Vodacom pour ce geste combien louable.

C'est une activité qui est devenu une habitude pour Vodacom Congo dans le cadre de son volet social. L'année passée pour rappel, toujours en marge de la journée commémorative de Nelson Mandela, la Fondation Vodacom était à l'Université de Kinshasa (Unikin), pour les travaux de réhabilitation d'un bâtiment.