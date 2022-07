Afrique Centrale: Soutien aux FARDC /La Scimotra soutient la vision de Félix Tshisekedi

Déclaration de soutien aux forces armées de la République Démocratique du Congo et d'appui à la vision conséquente du Président de la République, SonExcellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

La Société Civile Monde du Travail :

- Au regard du génocide qui s'opère principalement à l'Est de la République Démocratique du Congo sous le silence coupable de la Communauté Internationale depuis des décennies, et surtout, à cette énième incursion du M23 et apparentés sous l'aiguillon des forces rwandaises ; incursion qui provoque encore une fois mort d'hommes, destruction des biens et déplacement des populations ;

- Compte tenu de l'engagement sans équivoque du Chef de l'Etat, Président de la République d'éradiquer une fois pour toute tous ces foyer d'insécurité et d'atteinte à la sécurité nationale par, non seulement la diplomatie de bon voisinage, mais aussi la montée en puissance de nos forces combattantes ;

- Vu l'effervescence populaire de soutien des populations congolaises à leurs Forces armées dans pratiquement toutes les Provinces ;

- Au regard de la bravoure et du savoir-faire de nos Forces combattantes depuis des décennies et dont plusieurs éléments se sont sacrifiés sur les champs d'honneur pour la sauvegarde de l'unité nationale et la protection de nos populations ;

- Compte tenu des massacres répétés de nos populations de l'est, massacres estimés à plus de six million des morts violentes, véritable génocide et crimes contre l'Humanité pour lesquels la Communauté internationale ferme pudiquement les yeux ;

- Convaincue que la véritable défense de la Patrie requiert l'engagement sans faille de tous ses citoyens qui doivent se mobiliser véritablement comme sujet de l'Histoire ;

- Considérant que toutes ces guerres et insécurité qui émaillent dans l'Histoire de notre Pays ont des impacts nettement négatifs sur le Monde du Travail congolais tant sur la vie sociale des masses laborieuses que sur la destruction des outils de travail ;

Fait la déclaration suivante ; elle :

- Soutient sans faille les Forces combattantes des Forces Armées Congolaises engagées dans les opérations d'auto-défense à l'Est de notre Pays pour bouter dehors les forces d'invasions, notamment le M23 et ses parrains ;

- Encourage son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat pour sa vision globalisante qui opère un dosage responsable d'ouverture au Dialogue à la Fermeté sur terrain pour ramener la paix par la sécurisation de nos frontières ;

- Condamne fermement, en cette période qui requiert l'union sacrée pour la défense de la Patrie, toutes les voix dissidentes qui essaient de discréditer nos Forces combattantes et les efforts du Chef de l'Etat ;

- Demande aux Autorités Compétentes de sévir sans pitié contre toute personne ou toute force collaboratrice à la déstabilisation de la République Démocratique du Congo quel que soit son statut ;

- Appelle les Hautes Autorités compétentes du Pays de pourvoir à l'encadrement de nos Forces Armées et de la Police Nationale par l'éducation idéologique où les principes patriotiques et les valeurs républicaines sont enseignés et intériorisés afin de créer une union monolithique entre la Population, les Forces de Défense et d'Ordre et le Garant de la Nation ;

- Invite toutes les Hautes Autorités compétentes : Président de la République Chef de l'Etat, Ministre de la Défense nationale, Etat-Major Général des FARDC de continuer à améliorer significativement les conditions sociales de nos forces combattantes de FARDC, de nos forces de sécurité et de la Police nationale et émet les vœux de voir tout responsable qui handicaperait cette amélioration sociale être sanctionnée sévèrement.

Car, suivant la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, nos forces combattantes des FARDC, de la sécurité et de la police nationale méritent mieux.

La défense de la Patrie est sacrée et aucun citoyen ne peut s'y dérober.