Congo-Brazzaville: Eliminatoires Chan - Les Léopards amorcent la plus grande étape des préparatifs

Ils se sont retrouvés ensemble depuis dimanche pour préparer une double confrontation en amical contre le Congo Brazzaville, prévu le 27 juillet, au stade Massamba Debat, et le 31 juillet, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards ont élu leur quartier général à l'hôtel Kampo, dans la commune de Barumbu, à Kinshasa. Aussitôt internés, les joueurs ont été pris en charge par le staff technique et médical pour les différents tests médicaux à savoir : l'évaluation des signes et paramètres vitaux, l'électro-cardiogramme (ECG), le test Ruffier Dickson, le test de souplesse Ischio-jambier et le test de détente verticale.

Ils ont donc amorcé la plus grande étape des préparatifs avant de rencontrer le Tchad à la fin du mois d'août en aller et retour dans le cadre des éliminatoires du prochain Championnat d'Afrique des nations Chan Algérie 2023.

35 Léopards présents à Kinshasa, ont pris part dimanche à la première séance d'entrainement axée sur le travail d'endurance, le renforcement musculaire ainsi que le travail technico-tactique individuel et collectif, dans le but d'évaluer les athlètes sur le plan physique et physiologique, sous la supervision du sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi. Le technicien congolais est en train d'évaluer un à un, avant de dresser une liste définitive de 28 joueurs pour le stage de Brazzaville qui débutera le 22 juillet 2022.

Ce lundi 18 juillet, l'effectif de l'équipe est passé de 35 à 41, après les arrivées de 6 autres joueurs venus des provinces. Il s'agit de : Jackson Lunanga, Ntambwe Kalonji, Glody Likonza, Mukoko Tonombe, Ebuela Steven et Butoto Kamana. Le capitaine Djo Issama Mpeko et Eric kabwe étaient également dans la soirée. Cependant, Ikangalombo Kapela a été déclaré forfait pour un problème de santé.

Ci-après, la liste des joueurs présents :

Gardiens

-Siadi Baggio;

- Mubobo Israel;

- Mukawa Yves;

Défenseurs

-Ebunga Simbi ;

-Kasereka Apianome ;

-Mwimba Isala ;

-Mfingi Magema;

-Mangindula Henock;

-Kambo Alife;

-Hernest Luzolo ;

-Boka Issaka ;

-Lita Demani ;

-Mondeko Kevin ;

-Simete Taboria ;

Milieux

-Amede Masasi ;

-Mika Miche ;

-Zemanga Soze ;

-Nsundi Christian ;

-Merveille Kikasa ;

-Mercey Ngimbi ;

-Peter Mutumosi ;

-Mokonzi Jonathan ;

-Exaucé Tumba ;

Attaquants

-Lilepo Makabi ;

-Phillipe Kinzumbi ;

-Bola Lobota ;

-Ikangalombo Kapela ;

-Katulondi Joyce ;

-Obed Mayamba;

-Mpia Nzengeli;

-Tshal Musans Prince;

-Mbala Tshitan ;

-Makusu Mundele.