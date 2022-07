Cote d'Ivoire: Séminaire bilan 1er semestre 2022 de la Dgi- Recouvrer plus de recettes fiscales, pour faire face aux dépenses de l'Etat

La Direction Générale des Impôts a procédé à la tenue de son « Séminaire Bilan du 1er Semestre Perspectives 2ème Semestre 2022 », ce mercredi 20 juillet 2022, au Radisson Blu Hôtel Abidjan-Port-Bouët.

Ouvrant les échanges, Moussa Sanogo, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, a indiqué que les recettes fiscales permettront de faire face aux dépenses militaires qui s' accentuent dans la région, de renforcer les plateaux sanitaires déficitaires afin de permettre aux populations de se soigner dans de bonnes conditions, de pouvoir avoir assez de ressources par rapport aux infrastructures éducatives, car la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 29 millions d'habitants et il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école à qui il faut permettre de trouver du travail après leur formation. Mais aussi accompagner le secteur privé à créer plus d'emplois.

« Nous ne sommes pas en déficit, mais nous avons un cap à atteindre par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons besoin de beaucoup de moyens pour la réalisation de tous nos projets. Nous devons faire encore plus en renforçant nos méthodes de travail pour atteindre nos objectifs », a soutenu le Ministre Moussa Sanogo.

Le Directeur général des Impôts Ouattara Sié Abou a souligné que l'objet principal de cette rencontre, est de faire le bilan exhaustif des activités de la Direction générale des impôts au cours du 2ème trimestre 2022 , et d'élaborer ensemble dans le cadre des perspectives pour le second semestre , les stratégies pertinentes pour la consolidation et l'amélioration des performances, des acquis , la correction des insuffisances en vue d'améliorer pour les prochains mois et ce jusqu'à la fin de l'année.

Poursuivant il a dit : « C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'objectif global de recettes assigné à la Direction générale des impôts au titre du 2ème trimestre de l'année 2022 s'élève à 979,8 milliards de Fcfa. Au cours de cette période, les services ont collecté 960, 6 milliards de F cfa, dégageant ainsi un écart négatif de 19,2 milliards de frs. Cependant, le rapport des prévisions cumulées à fin juin des recettes qui sont de 1680,9 milliards de Fcfa, avec les réalisations de 1684, 8 milliards de frs sur la même période de référence dégage un résultat positif 3, 9 milliards Fcfa soit un taux de recouvrement de 100,2%. Par ailleurs, le rapprochement des réalisations du 1er semestre 2022 de la Dgi, rapportée à celles de la même période 2021, est en nette progression de 17,2%. Soit un accroissement en valeur absolue de 246,67 milliards », a-t-il expliqué à la presse.

Terminant, le Dg Ouattara Abou Sié a annoncé que les projections de recettes brutes attendues pour le second semestre de l'année 2022 sont fixées à 1586,6 milliards de Fcfa dont 851,5 milliards pour le troisième trimestre.