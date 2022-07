Afrique: Plus de 40 citoyens étrangers acquièrent la nationalité angolaise

Luanda — Quarante-neuf citoyens du Portugal, du Brésil, de Cuba, du Cap-Vert, de Sao Tomé et Príncipe et du Congo, résidant dans le pays depuis des décennies, ont acquis ce mercredi la nationalité angolaise à travers le processus de naturalisation.

La cérémonie de prestation de serment des candidats à la nationalité par naturalisation a été dirigée par le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Francisco Queiroz, qui a appelé les nouveaux ressortissants à respecter la Constitution et les lois angolaises.

Il s'agit de la quatrième cérémonie publique d'attribution de la nationalité angolaise par naturalisation, dans le cadre des travaux de la Commission de suivi des processus d'attribution de la nationalité (ACAPA), créée en 2018.

De 2018 à ce jour, l'Exécutif angolais, par l'intermédiaire du ministère de la Justice et des Droits de l'homme, a accordé la nationalité angolaise à 872 citoyens étrangers qui en ont fait la demande.

Aux termes de la loi numéro 02/16 du 15 avril, la nationalité angolaise peut être acquise par adoption, mariage ou naturalisation.

Le demandeur de la nationalité par naturalisation doit être majeur, en vertu de la loi angolaise et de la loi de l'État d'origine, résider de manière habituelle et régulière en Angola depuis au moins 10 ans, offrir des garanties morales et civiques d'intégration dans la société angolaise, avoir la capacité de guider sa vie et d'assurer sa subsistance, entre autres exigences.

Aux nouveaux citoyens angolais, le ministre Francisco Queiroz a recommandé le strict respect de la Constitution de la République et le respect des lois en vigueur dans le pays, guidant toujours l'attitude et l'action sur la base de ces références de la vie en société.

Selon le dirigeant, beaucoup de ces citoyens qui sont dans le pays depuis des décennies et qui viennent d'acquérir la nationalité angolaise, ont apporté leurs connaissances et leurs biens, en investissant et en employant des citoyens angolais, ainsi qu'en aidant l'Angola à créer de la richesse.