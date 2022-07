Algérie: Le Salon arabe du tourisme de jeunes vise à instaurer une culture touristique "prometteuse" chez les jeunes

Boumerdes — Le Salon arabe du tourisme de jeunes vise à instaure une culture touristique "prometteuse" chez les jeunes et permet un échange des expertises et une évaluation des expériences entre les associations des maisons de jeunes arabes, a déclaré mercredi depuis Boumerdes le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrezak Sebgag.

Cette manifestation, qui constitue un espace de rencontre pour les acteurs dans la tourisme de jeunes de différents pays arabes, affirme "l'engagement de l'Etat algérien à servir la jeunesse, en soutenant ses initiatives et en l'impliquant dans la réalisation des Objectifs de développement durable", a précisé le ministre qui a inauguré la 4e édition du Salon arabe du tourisme de jeunes, auquel participent plusieurs pays arabes.

Dans son allocution, M. al-Kharboush a salué les efforts déployés par l'Algérie pour soutenir les initiatives des jeunes dans divers domaines, considérant que cette rencontre permet à la jeunesse arabe de découvrir les monuments touristiques et historiques et les vestiges des différentes civilisations ayant marqué l'histoire de l'Algérie à travers les siècles.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du Secrétaire général de l'Union, Ashraf Ali Othman d'Egypte, du président de la Fédération algérienne des maisons de jeunes El-Hadi Benmansour, des autorités locales, des représentants d'associations de la société civile, ainsi que de personnalités sportives nationales.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la distinction d'un nombre de sportifs qui ont décroché des médailles lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui s'est déroulée dans la wilaya d'Oran, du 25 juin au 5 juillet, à l'instar du boxeur Mohand-Said Hamani du club athlétique de Baghlia (est de Boumerdes) qui a décroché la médaille de Bronze (poids lourd).

Selon les organisateurs, une trentaine de jeunes participent à cette manifestation arabe, représentant cinq pays arabes, à savoir l'Arabie saoudite, l'Egypte, la Syrie, la Tunisie et la Libye, tandis que l'Algérie, pays hôte, y prend part , avec une soixantaine de jeunes.

Au programme du Salon placé sous le slogan "Partage notre joie" et qui se tiendra quatre jours durant, figurent plusieurs expositions au hall de la bibliothèque principale de lecture publique Abderrahmane-Benhamida, ainsi que des visites de l'ancienne Casbah de Dellys et de ses monuments historiques et archéologiques dont le Vieux-Port, le phare de Cap Bengut ou encore la forêt de Bouarbi, en sus d'une visite au club de plongée Delfine.

Les délégations participantes seront conviées également à visiter le Jardin d'essai du Hamma à Alger, à effectuer des sorties dans la capitale ou à Boumerdès et à assister à des soirées artistiques.

A noter que la première édition de ce Salon a été organisée en 2014 à Alger, la 2e édition en 2017 à Tipasa, et la 3e édition en 2018 à Annaba.