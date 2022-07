Afrique: CAN féminine 2022 - Le Maroc et l'Afrique du Sud disputent le trophée

Les Lionnes de l'Atlas et Banyana Banyana vont s'affronter, le 23 juillet, au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminines.

C'est une finale inédite puisque le Maroc accède à cette étape de la compétition pour la première fois de son histoire contrairement à l'Afrique du Sud qui jouera sa sixième finale. Au terme de cette rencontre la Confédération africaine de football va consacrer une nouvelle championne, la troisième après le Nigeria (11 titres) et la Guinée équatoriale (2 titres), les seules nations à avoir remporté cette compétition.

Les marocaines se sont qualifiées pour la finale en éliminant le 18 juillet les Nigérianes aux tirs au but 5-4 après un score de parité d'un but partout au temps règlementaire. Les Super falcons avaient ouvert le score à la 62e minute grâce à un but de Yassin Mrabet contre son camp. Les Lionnes de l'Atlas ont vite rétabli l'équilibre à la 66e minute par l'entremise de Sanaa Mssoudy profitant de la supériorité numérique du Maroc.

A neuf contre onze après ce but, les Nigerianes ont maintenu ce score de parité jusqu'au terme des prolongations. L'Afrique du Sud, quant à elle, a arraché sa qualification devant la Zambie grâce à un penalty transformé par Linda Motlhalo dans le temps additionnel.

Notons que le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie vont représenter l'Afrique à la phase finale de la Coupe du monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle Zelande.

Le Cameroun et le Sénégal disputeront les barrages d'accès à la Coupe du monde. Pour cette seconde chance, deux équipes africaines s'associeront à huit autres, notamment deux d'Asie d'Amérique du Sud ainsi que d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes et une équipe d'Europe et d'Océanie pour négocier leur qualification .