Congo-Brazzaville: Photographie - Baudouin Mouanda à Paris

En pleine exposition à Paris (France), où ses photographies sont placées sur les endroits publics, le photographe professionnel congolais, Baudouin Mouanda, a fait un tour éclair dans son Congo natal. Il a profité de cette occasion pour restituer aux Dépêches de Brazzaville le merveilleux travail qu'il réalise dans la capitale française.

Depuis pratiquement deux mois, Baudouin Mouanda expose ses œuvres à Paris et peaufine d'autres projets en région parisienne. Comme il le dit, son séjour parisien lui a permis d'avancer sur ses différents projets photographiques. Ses photos sont exposées sur neuf stations des métros et gares de RER, "a la suite de l'appel à candidatures lancé par les Ateliers Médicis, en partenariat avec le ministère français et le Centre national d'art plastique à travers le thème " Regards du Grand Paris " qui permet aux artistes de réfléchir sur le concept de la thématique, dont son projet "Rêve aller et retour" était lauréat du prix en 2019, d'où la restitution du projet.

" Je suis content des résultats, telles que l'exposition de la saison photographique à l'Abbaye Royale de l'Epau à Mans et la restitution du projet photographique "Rêve d'aller-retour" qui est actuellement visible sur les lignes des métros parisiens. Je suis très fier de voir des milliers de personnes, touristes et autres découvrir mon travail déjà connu à l'étranger. Un plus pour mon pays le Congo-Brazzaville de montrer la sape comme la culture congolaise à travers cette présentation du projet photographique "Rêve d'aller-retour" ", a expliqué l'artiste Baudouin.

Après un bref séjour à Brazzaville, il repart en France au début du mois d'août pour recevoir son dernier prix "Roger pic" qui lui a été décerné cette année pour un travail réalisé en plein confinement, abordant le volet changements climatiques, intitulé "Ciel de saison".

" Ma série "Ciel de saison" , dont je viens de recevoir le prix Roger Pic, serait présenté en public au festival de gacily, en septembre et sera suivi d'une exposition à Paris du 23 octobre 2022 à mars 2023. Ensuite, je me rendrai au mois de septembre au Japon où je suis attendu pour la rencontre d'Afrika Meets Kansai ", a-t-il signifié.

Enfin, en tant qu'acteur culturel, Baudouin Mouanda pense que l'histoire d'un pays passe avant tout par sa culture, par la reconnaissance de la population à en témoigner, à l'alimenter, à la connaître. Au Congo Brazzaville, pense-t-il, il existe plusieurs domaines culturels pour lesquels le pays a un rayonnement international. Il s'agit, entre autres, de la rumba dans la musique ; la sapologie dans la mode vestimentaire ; la peinture et la photographie dans les arts visuels et le théâtre dans les arts de scène.

Tous ces arts méritent d'être mis en valeur pour le développement du capital culturel des Congolais et favoriser l'émergence de nouveaux talents. " Je me suis inspiré des banlieues en France, à l'époque où j'étais étudiant, car j'avais bénéficié de la bourse d'Egide de l'ambassade de France.

Après, il fallait faire un choix entre la France et le Congo. Comme j'avais un projet, celui de favoriser l'accès à la culture des populations, vivant en zone périphérique de Brazzaville, afin de promouvoir un mieux vivre-ensemble, qui d'ailleurs s'est développé au fil des années, il fallait que je revienne au Congo. Je suis content que le projet soit en bonne voie et fier de dynamiser les quartiers périphériques par le biais des rencontres culturelles dont le projet est en cours ", a-t-il manifesté sa joie.

Notons que Baudouin Mouanda a remporté le prix "Singulart Awards" décerné par un jury du monde de l'art, en reconnaissance du talent de l'artiste sur le thème " Lien Humain " obtenu à Paris. Il a dédié ce prix au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son engagement sans relâche au changement climatique.