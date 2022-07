Burkina Faso: " Je donne ma main pour la réconciliation et la paix " - Un cross populaire à Bobo-Dioulasso pour lancer le nouveau concept

Le comité exécutif de l'Appel de Manéga a organisé un cross populaire en faveur de la paix et de la réconciliation, le mercredi 20 juillet 2022 à Bobo-Dioulasso. Ce cross s'inscrit dans le cadre des activités du nouveau concept de l'Appel de Manéga dénommé : " Je donne ma main pour la réconciliation et la paix ".

Le comité exécutif de l'Appel de Manéga, dans son souci de promouvoir la paix et la réconciliation nationale, a lancé, le mercredi 13 juillet dernier, un nouveau concept dénommé : "Je donne ma main pour la réconciliation et la paix ". Une semaine après le lancement officiel, le comité de ce concept a organisé à Bobo-Dioulasso, dans la matinée du mercredi 20 juillet 2022, un cross populaire dans le sens de la réconciliation et de la paix. Partis de la place Tiéfo-Amoro, les participants, composés de civils et de corps habillés, ont rallié le rond-point de la Nation par l'avenue de la Nation avant de faire demi-tour pour regagner le point de départ.

Le cross s'est terminé par une partie d'aérobic. Pour le Secrétaire général (SG) du comité de l'Appel de Manéga, Lookman Sawadogo, ce cross populaire, bien au-delà d'un exercice sportif, de conscience et d'esprit, est un moyen puissant de véhiculer le message de la paix et du pardon. Il a poursuivi en indiquant que ce cross matinal véhicule un message court et bref, mais plein de sens. Le message, a insisté le SG du comité exécutif de l'Appel de Manéga, sous-entend le pardon, la réconciliation, la cohésion sociale et l'unité nationale.

Lookman Sawadogo a, par ailleurs, soutenu que le pardon ne doit pas venir d'un seul côté. " Le concept engage les victimes tout comme les accusés. Donner sa main, c'est offrir le pardon à l'autre et c'est aussi recevoir en retour son pardon ", a-t-il laissé entendre. Mgr Anselme Titianma Sanon, par ailleurs un des sages de l'Appel de Manéga, était sur les lieux de l'évènement. Il a exhorté les participants et l'humanité toute entière à cultiver la paix en tout lieu et à tout instant. " Soyez ces 8 milliards de voisins qui sauront se saluer, se pardonner et porter la paix plus loin ", a-t-il conseillé.

Le parrain de l'activité, le Président-directeur général du groupe SOBUCOP, Amadou Baba Dayo a, quant à lui, appelé les populations à aider les autorités à accomplir leur mission de restauration de la paix en posant des actes allant dans ce sens. Pour lui, rien ne peut marcher dans un pays où il n'y a pas de paix et de cohésion sociale. Après Bobo-Dioulasso, le SG du comité exécutif de l'Appel de Manéga a rassuré que les organisateurs continueront dans leur élan et que des activités du genre se poursuivront dans d'autres localités du pays.