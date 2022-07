Burkina Faso: Exploitation minière à Boudry - SOMISA présente ses investissements, la population égrène ses préoccupations

Une délégation du Secrétariat permanent de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Burkina Faso (SP/ITIE-BF) et des journalistes ont effectué une mission d'immersion à la Société minière de Sanbrado (SOMISA), dans la commune de Boudry, région du Plateau central, du 13 au 15 juillet 2022. L'objectif de cette sortie-terrain est de toucher du doigt les réalités de l'exploitation minière industrielle et ses impacts socioéconomiques et environnementaux.

Le directeur des affaires corporatives de SOMISA, Christian Ouédraogo : " En tant que dernier- né des sociétés minières, nous ne voulons pas tomber dans les erreurs ou les problèmes que les autres ont connus ".

Malgré plus d'une heure d'attente de la délégation de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Burkina Faso (ITIE-BF), elles sont là. Elles n'ont pas bougé d'un iota. Une vingtaine environ, ces femmes viennent d'une dizaine de villages de la commune rurale impactés par l'implantation de la Société minière de Sanbrado (SOMISA). Leur patience semble indiquer qu'elles tenaient à cette rencontre, y fondent beaucoup d'espoir. Visages fermes, assises sur des bancs ou à même le sol sous le hall du centre de formation de Sanbrado, elles ont gros sur le cœur et cette rencontre est une aubaine pour elles de s'exprimer.

Cette rencontre d'échanges avec ces femmes entre dans le cadre d'une mission d'immersion à la mine de Sanbrado, dans la commune de Boudry, organisée par l'ITIE-BF, du 13 au 15 juillet 2022. Après quelques minutes de tergiversations sur qui prend la parole en premier, les problèmes fusent de partout. Les unes après les autres, souvent plusieurs à la fois, elles ne vont pas avec le dos de la cuillère pour peindre en noir leur difficile quotidien et indexer la mine comme source de leur " nouvelle vie de misère " de populations impactées, délocalisées, relogées.

Pertes des terres cultivables, difficile accès à l'eau potable, aux soins de santé, absence de moyens pour scolariser leurs enfants, éloignement des champs pour ceux qui en disposent encore, absence de marchés pour l'écoulement de leurs produits, manque d'emplois, de routes, leurs cheptels enfermés dans le périmètre clôturé de la mine, égrènent-elles. Bref, les préoccupations sont nombreuses ! A les en croire, les promesses d'une vie meilleure avec l'arrivée de la mine semblent aujourd'hui un mirage. La relative situation d'aisance avant-mine a cédé le pas à la " galère " après-mine. " Nous n'avons plus de terres pour cultiver.

Nous ne sommes pas employées par la mine comme promis. Pendant ce temps, la société recrute, pour des emplois non qualifiés, des gens d'ailleurs qui ne sont pas impactés par son implantation. Nous regrettons aujourd'hui. Si c'était à recommencer, nous saurons quoi mettre sur la table de négociations ", soupire une d'entre elles. Les installations de la mine occupent les lopins de terre qui étaient destinées aux petites exploitations agricoles des femmes de Sanbrado, confie la présidente des femmes dudit village. " Il est mieux de changer l'appellation mine de Sanbrado !

Car nous ne voyons pas en quoi cette société qui porte le nom de notre village nous est utile ", renchérit une de Sanbrado, l'air dépité. A la proposition du représentant de l'ITIE-BF de clore la rencontre après plus d'une heure d'échanges, afin de leur permettre de rejoindre leurs champs, rétorque une voix surgie de la foule : " Vous pouvez continuer. Nous pouvons échanger avec vous jusqu'après-demain. Certes, c'est la saison des pluies, nous n'avons rien à faire. Après cette réunion, nous allons rentrer nous coucher, faute de terres à cultiver ".

" Mon beau-père est mort les larmes aux yeux "

Alimata Tapsoba et sa famille sont originaires du village de Noessé. Impactées par les activités de SOMISA, elles ont été relogées à Pousghin dans des maisons construites par cette société. Mme Tapsoba est toute aussi attristée par le calvaire que sa famille vit aujourd'hui dans son village d'accueil. " Avant, sans l'agriculture, on s'en sortait avec l'orpaillage où l'on pouvait avoir 2000 F CFA à 5000 F CFA. Aujourd'hui, rien de tout cela. Mon beau-père est mort les larmes aux yeux. Tous les jours, il ne cessait de répéter : " je vais mourir en laissant mes enfants et mes petits-fils dans la famine ". Voici sa tombe. Ce qui semblait une prémonition de sa part est aujourd'hui une réalité ! A cette allure, nous allons fuir nos foyers ", fulmine- t-elle, le bébé sur ses genoux, la gorge nouée et le regard franc, sous le crépitement des flashs des appareils des journalistes. A cela s'ajoutent les problèmes d'intégration des populations hôtes.

" Les autochtones fusillent nos pintades, pulvérisent l'herbe avec des produits chimiques pour nous empêcher de faire brouter nos animaux ", confie-t-elle. Mais sans jeter le bébé avec l'eau de bain, les femmes reconnaissent néanmoins ce que SOMISA a réalisé pour elles, notamment en matière de formation aux métiers, même si ses actions restent insuffisantes. En effet, en 2021 et 2022, la Société minière de Sanbrado a formé 85 femmes au tissage des pagnes Faso danfani, 49 à la teinture, plus de 100 à la fabrication de savon, 25 à la couture.

Mais là encore, subsiste un gros problème : l'absence de marché pour écouler les produits. " C'est une bonne chose que la mine nous forme à différents métiers. Mais nous sommes dans un environnement où la demande est faible, voire inexistante, surtout que, par manque d'activités, les gens sont devenus pauvres. Des dizaines de femmes ont été formées aux mêmes métiers. Qui va payer pour payer ?", analyse une bénéficiaire de la formation au tissage, en montrant ses pagnes de plus de six mois qui manquent encore de preneurs.

En partenariat avec une institution de microfinance basée à Zorgho, SOMISA a facilité l'accès des femmes à des micro- crédits de 5000 F CFA à 50 000 F CFA pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Là aussi, les problèmes ne manquent pas. Les allocations par groupement ou village ne couvrent pas tous leurs besoins ; conséquence, beaucoup de femmes n'en bénéficient pas.

Bien qu'elles aient remboursé la totalité de leurs crédits, l'institution de microfinance partenaire ne semble pas disposée à poursuivre l'octroi des crédits. Pire, les femmes peinent à entrer en possession de leur épargne, confient-elles. " Si je savais où se trouve cette institution, j'irais récupérer mon épargne ", martèle une. Face à ces contraintes, ces pauvres dames n'ont qu'un vœu : être embauchées par la mine. " Si elle ne peut pas nous employer, qu'elle embauche nos maris ou nos enfants ", clament-elles. Nous ne souhaitons pas arriver à une situation de conflit avec la mine, c'est pourquoi nous souhaitons qu'elle prenne en compte nos préoccupations, poursuit une autre. Qu'en est-il des rapports entre SOMISA et l'administration locale ? " Nous avons de bons rapports avec la mine. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficultés par moments ", fait savoir le préfet et président de la délégation spéciale de Boudry, Moumouni Kéré.

Les réponses de la mine

Les femmes des villages impactés disent faire face aux problèmes d'accès à l'eau potable, aux soins de santé, de manque de terres cultivables, d'emplois.

Au rang des difficultés, la question du fonctionnement du comité de suivi du Fonds minier de développement local (FMDL) ; alors que les textes disposent qu'aucun investissement financé par ce Fonds ne peut se faire sans passer par ce comité. " Pour une préoccupation pouvant trouver solution à l'échelon local, il arrive que la direction générale de la mine nous survole pour écrire au ministre de tutelle. Cela pose problème et frise le manque de considération vis-à-vis de l'administration locale ", s'offusque M. Kéré. Quant aux préoccupations que les populations nous soumettent, elles sont relatives au non-respect par SOMISA de ses engagements en matière d'accompagnement sur le plan agricole, mais surtout en termes d'achats et d'emplois locaux, poursuit-il.

Si cette question d'achats et emplois locaux, qui revient fréquemment ne trouve pas solution, elle pourrait être source de tensions entre la mine et les populations impactées, souligne le président de la délégation spéciale de Boudry. A la suite des échanges avec les femmes et les autorités administratives locales, l'immersion s'est poursuivie sur les installations de SOMISA. Présentation de la société, visite de la principale fosse à ciel ouvert de la mine, sa pépinière, sa clinique, explications sur le fonctionnement de l'usine de production d'or, échanges sur les problèmes posés par les populations impactées étaient au menu.

Sur ce dernier point, le directeur des affaires corporatives de SOMISA, Christian Ouédraogo, fait venir tour à tour à la salle de réunion les responsables chargés des services ressources humaines, de la restauration des moyens de subsistance, des relations communautaires, de l'environnement. Chacun doit répondre des préoccupations relevant de son domaine de compétence. " Nous ne sommes pas à une phase de construction où la mine recrute des employés non qualifiés ; mais à la phase de production qui a besoin de compétences qualifiées. Ce qui manque au niveau local. Sinon à compétence égale, nous privilégions les fils de la localité ", argumente la responsable (service) des relations communautaires, Christelle Fomini.

La mine dispose également d'un programme de stage qui accorde la priorité aux ressortissants de la zone. Mais il n'est pas toujours aisé pour elle de faire le distinguo entre vrais et pseudos ressortissants. " Lorsqu'un demandeur d'emploi fait la preuve du paiement des taxes de résidence à Zorgho ou Boudry, vous ne pouvez pas nier qu'il est ressortissant de la localité. Nous avons entrepris de résoudre ce problème auprès des notables mais le projet n'a pas abouti ", souligne M. Ouédraogo. Mais qu'en est-il de l'engagement non tenu de la part de SOMISA d'accompagner les producteurs avec des intrants pendant cinq ans ? "

Dans le programme de restauration des moyens de subsistance validé par toutes les parties prenantes, il n'est nullement mentionné que la mine doit fournir de l'engrais aux producteurs pendant cinq ans. Ce programme contient cinq projets dont la durée de chaque projet varie entre un an et cinq ans ", rétorque Hugues Kambiré, coordonnateur des programmes de restauration des moyens de subsistance. Pour ce qui est de la promesse de réalisation d'une vitrine pour l'exposition des produits transformés par les femmes, elle sera tenue ; car le processus d'acquisition de ladite infrastructure est lancé, rassure Mme Fomini.

Maintenir la flamme de la concertation

Sur le plan environnemental, SOMISA est dans une dynamique de réhabilitation progressive de son site, soutient le surintendant environnement, Judicaël Ouédraogo. Elle dispose d'une pépinière d'environ 3 000 plans d'essence locale destinés au reboisement sur le site de la mine mais aussi hors site. Mais le système d'exploitation de cette société minière répond-il aux normes environnementales ? " Sur le plan environnemental, ce que nous avons vu est satisfaisant et encourageant, surtout pour une mine en début d'exploitation. D'une manière globale, on peut dire que les normes environnementales sont respectées.

Surtout quand on voit que la mine dispose d'une pépinière dans le cadre de sa RSE. Cela laisse présager qu'elle est animée d'une bonne volonté en matière de respect des normes environnementales ", répond l'inspecteur des eaux et forêts au ministère en charge de l'environnement, Joël Bama, par ailleurs membre du comité technique d'examen et de validation des plans de réhabilitation environnementale des sites miniers. Il invite la mine à faire valider ses projets de réhabilitation progressive par ledit comité avant d'entamer leur mise en œuvre, pour ainsi éviter les soucis qui pourraient en découler. Selon le directeur des affaires corporatives, SOMISA veut se donner les moyens d'être une mine de référence au Burkina Faso.

" Nous sommes le dernier- né des sociétés minières en exploitation. Nous ne voulons pas tomber dans les erreurs ou les problèmes que les autres ont connus ", soutient-il. Le Secrétaire permanent de l'ITIE-BF, Kanfido Onadja, s'est réjoui de cette sortie terrain, dont l'objectif est de permettre à sa structure, aux hommes de médias et d'autres parties prenantes de toucher du doigt les réalités de l'exploitation minière et ses impacts socioéconomiques. L'exercice participe de la recherche de transparence dans les industries extractives. " Cette visite nous a permis de connaitre les différentes phases de production d'une mine industrielle.

Pour nous qui collectons des données auprès des mines, cette immersion va nous aider à préciser nos demandes d'informations pour les besoins de nos rapports. Pour ce que nous avons pu voir aujourd'hui, les dispositions de la norme ITIE sont respectées, sur tous les plans ", confie-t-il. La mine fait beaucoup d'efforts à travers la réalisation d'infrastructures sanitaire, éducative, d'un centre de formation où les femmes sont formées à la couture, teinture, tissage, etc. poursuit-il.

" Mais elle doit davantage comprendre et accompagner ces populations impactées qui connaissent au quotidien des difficultés. Elle doit s'inscrire dans la concertation permanente avec ces communautés riveraines afin de prévenir les crises/conflits ", a préconisé M. Onadja. Les responsables de SOMISA ont aussi salué cette visite de l'ITIE-BF à sa juste valeur. " Elle a nous permis de connaitre les attentes de l'ITIE vis-à-vis de notre mine. Il est toujours bon d'échanger avec une partie extérieure sur certaines insuffisances et de travailler à les améliorer ", conclut Christian Ouédraogo.