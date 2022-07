Afrique: Clôture du 20e Congrès de l'Association des Sociétés d'Electricité d'Afrique (ASEA)

communiqué de presse

Dakar, le 20 Juillet 2022 - Le 20e Congrès de l’Association des Sociétés nationales d’électricité d’Afrique (ASEA), a pris fin mardi 19 juillet 2020 au CICAD (Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio) à Dakar.

La cérémonie de clôture a été présidée par M. Pape Toby Gaye, Secrétaire général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) qui a délivré un discours au nom de M. Pape Mademba Bitèye, Directeur général de Senelec et Président de l’ASEA.

Pendant trois jours, les participants ont débattu et échangé autour thème principal : « La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d’électricité »à traversdes panels, colloques et conférences.

« Le congrès a confirmé le consensus sur la voie à suivre et les conditions de la réussite comme l’urgence de nous affranchir du cloisonnement pour espérer amener notre cher continent à l’aube de la résolution définitive de l’accès à l’énergie. »

(M. Pape Toby Gaye, Secrétaire général de la Senelec)

Félicitant l’ASEA et la Senelec pour la réussite de cet évènement, le Secrétaire général de Senelec, a salué la qualité des débats générés par le thème principal notamment sur la nécessité du partage d’expériences entre les compagnies d’électricité, l’importance de la digitalisation des pratiques et la cybersécurité.

Dans son discours, M. Yao Yao Alberic, le Rapporteur général de l’ASEA a formulé une douzaine de recommandations portant sur le marché commun de l’électricité, la question des énergies renouvelables, le financement du secteur à travers le partenariat public-privé, la cybersécurité et la formation.

Le Congrès de Dakar qui coïncide avec le cinquantenaire de la création de l’ASEA a été aussi marqué par une exposition avec la présence d’une cinquantaine d’entreprises publiques comme privées venues d’Afrique et d’ailleurs.

A propos de l’ASEA

L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA), anciennement dénommée Union des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique en Afrique (UPDEA), a été créée en 1970 avec pour siège, Abidjan, en Côte d’Ivoire. Actuellement présidée par M. Pape Mademba BITEYE, Directeur général de Senelec et dirigée par M. Didier Abel Edme TELLA, l’ASEA a subi quelques transformations en devenant une association qui apporte de la valeur à ses membres. Un des piliers de la transformation de l’ASEA est le projet visant la création du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD) et la Banque africaine de Développement (BAD). La mission de l’ASEA est de réunir toutes les sociétés d’électricité d’Afrique ainsi que toutes les parties prenantes afin de rendre l’électricité plus accessible, fiable et abordable pour les populations.

http://www.apua-asea.org/

A propos de la SENELEC

La Société nationale d'Electricité du Sénégal (SENELEC), dirigée par M. Pape Mademba BITEYE, par ailleurs Président en exercice de l’ASEA, est une société anonyme à capitaux publics majoritaires, concessionnaire de la production, du transport, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique au Sénégal.

http://www.senelec.sn/