Algérie: Feux de forêts en Tunisie - Le ministre tunisien de l'Intérieur salue le soutien immédiat de l'Algérie

Tunis — Le ministre tunisien de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a salué mercredi le soutien immédiat apporté par l'Algérie à la Tunisie pour l'extinction des feux de forêts qui ravagent le pays, exprimant ses remerciements "aux frères algériens" qui étaient, "comme à l'accoutumée, au rendez-vous et n'ont pas hésité à prêter main forte" à la Tunisie.

Lors de l'accueil des éléments de la protection civile dépêchés en renfort par l'Algérie pour l'extinction des feux en Tunisie, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Charfeddine a salué la position de l'Algérie qui a apporté une aide et un soutien immédiats à son pays, précisant que "les deux parties étaient en contact au plus haut niveau jusqu'à des heures tardives de la nuit".

Accompagné par l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, M. Azzouz Baâlal, le ministre tunisien de l'Intérieur s'est félicité "des liens de fraternité enracinés unissant Algériens et Tunisiens, c'est pourquoi il n'est point besoin de recourir à un quelconque accord de coopération bilatérale", en allusion à la convention de coopération commune liant les deux pays en matière de lutte contre les catastrophes et les incendies (1985).

Et d'ajouter que la coopération entre l'Algérie et la Tunisie "est commune et constante".

Dès son arrivée en Tunisie, l'équipe de la protection civile a tenu une réunion pour coordonner les étapes à suivre dans le processus d'extinction des feux.

A la demande de la Tunisie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'envoi immédiat de matériel terrestre et aérien à la Tunisie pour l'aider à éteindre les feux de forêts déclenchés dans ses massifs.

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la République, il a été procédé à la mobilisation de deux gros hélicoptères des forces aériennes, 25 gros camions de la protection civile, 4 véhicules poste de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la Protection civile, tous grades confondus, qui sont entrés en Tunisie pour aider à éteindre les feux de que connaît les forêts de la chaîne montagneuse s'étendant du Djebel Boukornine aux frontières de Borj Cédria dans le sud de la capitale tunisienne, et ayant ravagé de vastes superficies du couvert forestier et végétal de la région.

La chaleur intense, les vents violents et le relief accidenté ont contribué à la propagation rapide des feux, sachant que les plateaux du sud de Tunis surplombent les plus grandes villes situées dans la banlieue de la capitale, notamment Ezzahra, Hammam Lif, Borj Cédria et Bou Mhel.

Il convient de noter, dans le même contexte, que la Direction générale de la protection civile organise depuis le 18 juillet une formation sur la stratégie de lutte contre les feux de forêt au profit d'officiers des pays arabes et africains, à la demande de l'Organisation internationale de la protection civile.