Togo: Et encore, un nouvel acte qui couvre l'Ufc de ridicule !

communiqué de presse

L'Ufc (union des forces de changement) n'a pas fini avec les secousses internes dont ce parti fait l'objet depuis quelques temps. Après avoir occasionné une situation de deux listes de candidatures auprès de l'assemblée nationale, Eliot Ohin (2ème vice-président) vient de poser un nouvel acte que regrette sa formation politique.

Depuis quelques mois, des lettres et communiqués frauduleux circulent sur les médias, les réseaux sociaux et au sein des institutions de la république au nom du bureau directeur de l'UFC ; documents signés par son 2ème Vice-Président élu et ses amis qu'il a cooptés et qui ne sont pas membres du bureau directeur de l'UFC.

En dépit des multiples rappels à l'ordre de ses collègues élus et en écrasante majorité, sur le fait qu'il n'y a pas de vacance de pouvoir à la tête du parti et sur la nécessité de consulter ses pairs et le Président National Monsieur Gilchrist Olympio et ce, conformément à l'article 21 de nos statuts avant de prendre des positions qui engagent le parti, ce dernier s'entête dans cette aventure solitaire et nous couvre de ridicule.

Ces démarches illégales et illégitimes se poursuivent et continuent à ternir l'image de notre parti UFC.

Le bureau directeur élu de l'UFC dirigé par Dr Gilchrist OLYMPIO n'a jamais sanctionné Monsieur François Essolabinam LOKADI, 6ème Vice-Président du Parti qui reste donc en poste et nous représente à la CENI.

En attendant une réaction en bonne et due forme du bureau directeur élu au congrès et dont près de 13 membres sur les 15 restants et 51 fédérations sur 54 sont solidaires de notre action politique et fidèles au Président National, nous vous invitons à ne donner aucun crédit à ces plaisanteries de mauvais goût.

Monsieur François Essolabinam LOKADI est élu au congrès du 12 août 2010 et reste en fonction jusqu'au prochain congrès que nous préparons et qui mettra fin à cette imposture doublée de déloyauté.

Fait à Lomé, le 20 juillet 2022

Séna ALIPUI

Le Conseiller Spécial du Président National

