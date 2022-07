Sénégal: DDD réceptionne 33 nouveaux bus pour le transport interurbain

Dakar — La société de transport public Dakar Dem Dikk a réceptionné, mercredi, 33 nouveaux bus interurbains, a constaté l'APS.

Les bus sont d'abord partis du Terminus DDD situé à l'ancien Palais de justice de Dakar avant de s'arrêter devant le Palais de la République et repartir pour le terminus Liberté 5.

Devant le Palais de la République, le président de Macky Sall est monté à bord d'un bus en compagnie du Directeur général de DDD, Oumar Boun Khatab Sylla et du président du Conseil d'administration, Hamady Thimbo.

"Je suis heureux d'accueillir ces nouveaux bus de Dakar Dem Dikk destinés au transport de passagers entre Dakar et les régions dans des conditions de sécurité et de confort", a salué le chef de l'Etat à sa descente du bus devant le Palais.

Il a souligné que Dakar Dem Dikk est en train d'être rénové et renforcé.

Sall a annoncé, sous la pluie, que la Direction générale, avec le soutien de l'Etat, va acquérir d'autres bus dotés "d'un confort particulier et d'une sécurité optimale".

"Une entreprise doit être soutenue d'abord par son personnel, ses cadres et sa Direction générale", a-t-il fait savoir.

Il a également invité les usagers à en faire un bon usage afin de préserver ces outils le plus longtemps possible et veiller sur "ce patrimoine".

"Cela nous permettra d'aller toujours de l'avant et de donner plus et mieux", a laissé entendre Macky Sall.