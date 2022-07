Sénégal: BRVM - Léger repli de l'indice général de la Bourse ce 20 juillet 2022

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 20 juillet 2022, l'indice BRVM composite (l'indice générale de la Bourse) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré un léger repli de 0,04%.

Cet indice a présenté 207,55 points contre 207,64 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse), il a gagné 0,26% à 160,43 points contre 160,01 points la veille.

La valeur totale des transactions est encore en hausse, se situant à 838,269 millions de FCFA contre 492,754 milliards de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle s'est inscrite en baisse de 1,969 milliards de FCFA avec une réalisation de 8008,418 milliards de FCFA contre 8010,387 milliards de FCFA la veille.

Concernant le marché des actions, sa capitalisation est aussi en baisse de 2,775 milliards de FCFA à 6247,624 milliards de FCFA contre 6250,399 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 5,85% à 5 700 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,71% 740 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 3,95% à 4 470 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 3,27% à 6 000 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 1,00% à 5 050 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (moins 9,09% à 2 350 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 8 395 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,41% à 850 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 145 000 FCFA) et BOA Mali (moins 2,47% à 1 580 FCFA).