Burkina Faso: Université de Ouahigouya - Dr W. Judicaël Kabré a soutenu sa thèse sur la corrélation Diabète de type 2 et Obésité au Nord

L'étudiant W. Judicaël Kabré a soutenu le 19 juillet 2022, à l'Université de Ouahigouya, avec brio sa thèse sur la corrélation Diabète de type 2 et Obésité au Nord et a obtenu la mention "Très honorable" avec les félicitations du jury présidé par le Pr Mamoudou Sawadogo.

L'impétrant Widinmanegdé Judicaël Kabré de la 4ème Promotion de médecins a été officiellement déclaré Docteur en médecine. En effet, il a soutenu sa thèse à l'Unité de Formation et de Recherche en Science de la Santé (UFR/SS) de l'Université de Ouahigouya. Sa thèse avait pour thème : " Association Diabète de type 2 et Obésité au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya : Profil épidémiologique, clinique et lipidique".

Le jury de cette soutenance a été présidé par le Pr Mamoudou Sawadogo, maitre de conférence agrégé en orthopédie traumatologie par ailleurs chirurgien orthopédiste à l'hôpital Yalgado Ouédraogo, assisté du Dr Nongoba Sawadogo maitre-assistant en médecine interne Co-directeur de thèse, et du Dr Salam Ouédraogo assistant en cardiologie.

Le nouveau médecin a justifié le choix de son thème par le fait que le diabète et l'obésité sont des maladies métaboliques répandues à travers le monde. L'étude, à en croire le désormais Docteur en médecine a pour but d'évaluer le profil épidémiologique, clinique et paraclinique de l'association entre diabète de type2 et l'obésité au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-OHG). Il a indiqué que la finalité de son étude est d'améliorer la prise en charge des patients.

Dr Kabré a relevé surtout que dans la région du Nord, la ville de Ouahigouya comparativement à d'autres villes du Burkina avait le taux de prévalence le plus élevé de diabète en 2019 selon une enquête réalisée en son temps. Malgré la forte augmentation du taux de diabète dans la ville de Ouahigouya, aucune étude n'est réalisée dans l'association diabète de type2 et l'obésité d'où l'intérêt de son travail afin de contribuer à réduire la mortalité. Au regard de la situation préoccupante dans la région du Nord le jeune médecin dit vouloir s'engager comme médecin interniste pour venir en aide aux nombreux patients qui souffrent du diabète de type2 qui évolue de façon silencieuse et dont la majorité ignore. Après des observations sur la forme et le fonds de la thèse, le jury a apprécié positivement le travail de l'impétrant et lui a décerné la mention " Très Honorable " avec des félicitations à l'appui. La prestation de serment a mis fin à la soutenance.

Ils sont au total 16 de cette 4ème Promotion de médecins de l'Unité de Formation et de Recherche en Science de la Santé (UFR/SS) de l'Université de Ouahigouya à soutenir du 18 au 20 juillet 2022.