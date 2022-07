Angola: Le Port de Luanda présente un service pour faciliter l'interaction avec les clients

Luanda — Le Port de Luanda a procédé, mardi, lors de la 37ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), à la présentation du " service de programmation pour l'entrée et la sortie des marchandises dans la zone portuaire".

Le but du service de planification est de faciliter l'interaction avec les importateurs et les exportateurs, en réduisant le temps d'attente pour le mouvement des marchandises.

Le port a également présenté le même jour le Centre de coordination des navires, pour améliorer la qualité des informations opérationnelles échangées entre l'autorité portuaire, les opérateurs de terminaux et les compagnies maritimes.

À l'occasion, l'administrateur du Port pour le secteur commercial, la gestion des concessions et les technologies de l'information, Miguel Pipa, a déclaré que le processus, qui prenait auparavant 5 jours, peut désormais prendre 24 heures.

Il a souligné la contribution des technologies de l'information dans la rationalisation des processus portuaires, permettant un accès plus facile aux services, rapidement et en toute sécurité.

" Nous avons introduit deux nouveaux produits. Le premier est le portail de paiement, ce qui signifie que tous nos clients, agents économiques qui interagissent avec le Port de Luanda, n'ont pas besoin de se rendre dans nos installations pour payer leurs transactions commerciales", a-t-il expliqué.

Le deuxième produit présenté, a-t-il indiqué, est le programme électronique d'entrée et de sortie des marchandises dans le Port de Luanda.

" Le produit est le Guichet Unique du Port qui permet au client de profiter des services administratifs du Port de Luanda 24/24 heures. On a fini par simplifier le processus, car, avant, il fallait présenter 5 documents et aujourd'hui avec la mise à jour, on n'a besoin que d'un seul document et sans avoir besoin d'utiliser du papier ", a-t-il assuré.

La 37ème édition de la Foire Internationale de Luanda (Filda 2022), qui rassemble 629 exposants nationaux et étrangers, est promue par le Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), en partenariat avec la société Eventos Arena.

En 2021, la FILDA avait réuni plus de 300 exposants représentés par 18 pays et axés sur le secteur technologique, soutenant le développement de l'agro-industrie et de l'industrie.

La première Foire Internationale de Luanda a eu lieu en 1983, il y a 39 ans.