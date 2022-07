Cote d'Ivoire: Niakara - Les candidats à l'élection des secrétaires départementaux veulent insuffler une dynamique nouvelle

A l'instar de tous les départements du pays, la campagne pour l'élection des secrétaires départementaux s'est ouverte à Niakara ce lundi 18 juillet à minuit et durera quatre jours, doit à partir de ce lundi au jeudi 21 juillet à minuit.

Ici, la Direction du parti avait procédé, récemment, à un découpage politique du département administratif en trois zones, Niakara commune et sous-préfecture, Tafiré et Badikaha, Tortiya, Niédiékaha et Arikokaha. Après la publication de la liste des candidats retenus, samedi, et la liste électorale hier lundi (679 électeurs), les militants du parti des Houphouëtistes s'apprêtent à aller voter pour une liste unique dénommée, " Rassemblement et Militantisme " conduite par les candidats Koné Catherine, Charles Sanga et Diarra Yacouba.

Selon l'honorable Catherine Koné, député de Niakara, il s'agira au cours de cette campagne, " d'insuffler une dynamique nouvelle au RHDP, en poursuivant ce que les pionniers ont commencé. Il nous faut rassembler tous les élus, les cadres originaires du département et les militants de base autour du militantisme et de l'engagement ".