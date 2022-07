Cote d'Ivoire: Promotion du genre en Côte d'Ivoire - Ahmadou Bakayoko s'engage aux côtés de l'OFREP-CI

Les femmes reporters photographes ont décidé de lutter pour l'égalité des genres.

Pour porter ce combat, elles ont créé un site d'informations dénommé " femmeinfos.com " qui a été présenté officiellement le mercredi 13 juillet dernier au District d'Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. Au nom du Directeur général de la Sodeci, Ahmadou Bakayoko parrain de la cérémonie, Damase Coulibaly, Directeur de l'exploitation à Abidjan, a salué cette initiative en faveur de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. " C'est un projet est à la fois créatif et valorisant, rejoignant les valeurs auxquelles notre entreprise est attachée " a-t-il ajouté.

Ensuite, M. Coulibaly a rappelé que la SODECI est l'une des entreprises qui met la femme au cœur de ses métiers et processus. Ce qui témoigne, à ses yeux, de sa culture avant-gardiste dans la politique du genre. " Les femmes sont présentes à tous les niveaux de la chaine de valeur (plus de 500 femmes), qui représentent près de 17% de l'effectif. A la SODECI, nous encourageons sans cesse les femmes à choisir les métiers de l'eau " a-t-il insisté.

Pour lui, au regard des enjeux des ODD, particulièrement l'ODD6 qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, il est nécessaire que la femme prenne une place importante dans le secteur de l'eau. " A la Sodeci, au-delà de la mère et de l'épouse, les femmes sont perçues comme " des actrices économiques à part entière et des actions en faveur de la mixité sont priorisées et mises en œuvre " a souligné le représentant d'Ahmadou Bakayoko.

Notons que Mme Léontine Brou Koffi, (Directeur Régional Abidjan Sud à la SODECI) a instruit l'assistance, via une conférence, sur le thème : " l'eau et la femme pour le développement et l'épanouissement social ".