Madagascar: Travaux routiers sur la RN44 - Descente sur le terrain de l'équipe de la Banque mondiale

Les travaux de réhabilitation de la Route Nationale No 44 avancent bien.

Le premier lot qui consiste aux travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon de route reliant Marovoay et Amboasary, d'une longueur totale de 40km est maintenant terminé. Accompagnée par le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, une équipe de la Banque mondiale, composée de sa Représentante Résidente, en l'occurrence Marie Chantal UwanyilgiraI et son collaborateur, Ziad Nakat, a effectué une descente sur le terrain. L'objectif consiste à constater de visu l'état d'avancement des travaux routiers menés sur la RN44 répartis en deux lots dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la connectivité des transports, financé par la Banque mondiale.

Normes et qualité.

Concernant ce premier lot, le ministre de tutelle a avancé que les travaux exécutés par l'entreprise titulaire du marché CGC sont achevés tout en respectant les exigences en matière de normes et qualité inscrites dans leurs cahiers de charge. Cet entrepreneur a pu maintenir le délai d'exécution des travaux, et ce, malgré les difficultés engendrées par la Covid-19 et le passage des cyclones dans la zone d'intervention.

S'agissant du second lot que constitue la réhabilitation du tronçon de route desservant Amboasary et Vohidiala, long de 73km, le taux d'avancement des travaux exécutés par l'entreprise CRBC s'élève à 47%. Cette entreprise titulaire du marché est tenue de livrer le produit avant juin 2023.

Toujours dans le cadre de cette descente sur le terrain, l'équipe de la Banque mondiale et le ministre de tutelle, ont émis des recommandations visant à accélérer les travaux afin d'éviter tout éventuel retard dans leur exécution. Pour sa part, l'entreprise concernée ne ménage pas ses efforts pour le faire. Les travaux sont encore en cours.

Stratégie.

Par ailleurs, une multiplication des accidents corporels, voire mortels, est identifiée dès que ces tronçons de route réhabilités deviennent praticables et ouverts à la circulation publique. Face à cet état de fait, la mise en place d'une stratégie visant à sensibiliser tous les usagers à prendre soin des infrastructures publiques et à respecter le code de la route, font également partie des recommandations émises par le bailleur de fonds et le ministère de tutelle, à l'issue de leur descente sur place. En effet, " tous les acteurs concernés sont impliqués dans la pérennisation de ces infrastructures de base, outre la conscientisation de tout un chacun, et ce, pour prévenir les éventuels accidents ", a fait savoir le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana.