Algérie: Championnat arabe de natation "Oran-2022" - L'Algérie décroche trois dailles d'or lors de la 1re journée

Oran — Les nageurs algériens ont décroché trois médailles d'or lors de la première journée de la cinquième édition du championnat arabe de natation ouverte mercredi à Oran et qui a vu une légère domination des sportifs de la sélection égyptienne.

Les trois médailles en vermeil remportées par l'Algérie à l'occasion de cette journée inaugurale de l'épreuve arabe que le pays organise pour la première fois sont l'œuvre de Rania Nefsi (200 m 4 nages) Jawad Syoud (200 m 4 nages), et l'équipe ayant participé à la course des 4X100m nage libre.

Outre ces trois médailles, les Verts ont décroché au cours de cette première journée trois autres médailles en argent ainsi que six en bronze, alors que les Egyptiens ont terminé cette journée en tête du tableau des médailles avec quatre en or.

La cérémonie d'ouverture de cette cinquième édition du championnat arabe de natation, qu'abrite le Centre nautique du nouveau complexe sportif Miloud-Hadefi, a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezak Sebgag qui a déclaré à la presse que cette épreuve est une occasion pour les nageurs algériens et arabes de se frotter au niveau supérieur dans une ambiance conviviale.

"J'espère que cette compétition sera une aubaine pour les sportifs algériens et nos hôtes des pays arabes pour gagner en expérience et poursuivre leur progression. Il s'agit aussi pour Oran d'une nouvelle épreuve internationale qui sera le prélude pour cette ville afin d'accueillir d'autres compétitions de haut niveau à l'avenir", a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la l'Union arabe de natation, l'Omanais Taha El Kouchari a affiché son admiration pour l'ambiance régnant dans les tribunes du Centre nautique grâce à la présence des spectateurs en grand nombre, ajoutant que la forte participation des pays arabes donne un cachet spécial à cette compétition.

Outre l'Algérie et l'Egypte, la Tunisie a réussi également à monter sur la plus haute marche du podium à deux reprises, alors que le Koweït et la Jordanie ont terminé cette journée inaugurale avec une seule médaille d'or pour chacun des deux pays.

Le nageur algérien, Jaouad Syoud, champion méditerranéen, a été encore au rendez-vous en remportant deux médailles d'or (200 m 4 nages et 4X100 m libre mixtes). Il a déclaré à l'issue des courses que les prouesses qu'il a réalisées à l'occasion de la première journée sont "de bon augure" pour la suite, promettant d'autres médailles lors des prochaines courses auxquelles il prendra part pendant ce championnat.

Quant à l'Egyptien, Echamaa Yacine, deuxième aux 200 m 4 nages derrière Syoud, il a mis en exergue la présence massive des spectateurs, indiquant qu'il n'était pas habitué à une telle ambiance dans les piscines arabes où la natation est un sport peu populaire.

Il a, en outre, affiché sa satisfaction pour avoir terminé à la deuxième place "derrière un nageur de renom comme Syoud", estimant que le niveau des premières courses "est très honorable".

Plus de 200 nageurs et nageuses représentant 11 pays prennent part à cette cinquième édition du championnat arabe qui se poursuivra jusqu'au 24 de ce mois, date de la course en eau libre sur une distance de 5 km au niveau de la plage "New Beach" à Aïn El-Turck.

Les podiums de la première journée de la cinquième édition du championnat arabe de natation qui se déroule à Oran du 20 au 24 juillet en cours.

- 50m dos (dames) :

1-Samiha Mohecen (Egypte) 29.23 (record arabe)

2-Sara Hemida (Egypte) 29.95

3-Meroua Merniz (Algérie) 30.46

- 50m dos (hommes)

1-Ali Azamil (Koweït) 25.72

2-Abdellah Ardjoune (Algérie) 25.99

3-Mehdi Nazim Benbara (Algérie) 26.65

- 200m 4 nages (dames)

1-Hamida Rania Nefsi (Algérie) 2 :21.52

2-Rawan Eldamaty (Egyote) 2 :23.18

3-Jihane Benchadli (Algérie) 2 :24.24

- 200m 4nages (hommes)

1-Jaouad Syoud (Algérie) 1 :58.93

2-Yacine ElShamaa (Egypte) 2 :02.85

3-Ramzi Chouchar (Algérie) 2 :05.41

- 100m papillon (dames)

1-Osmane Farida (Egypte) 1 :00.72

2-Medjahed Nesrine (Algérie) 1 :03.18

3-Rawan Eldamati (Egypte) 1 :03.90

- 100m papillon (hommes)

1-Youcef Ramadane (Egypte) 52.15 (record arabe)

2-Walaa Abdulrazak (Koweït) 54.29

3-Abdellah Youcef (Egypte) 55.02

- 100m brasse dames

1-Hamida Rania Nefsi (Algérie) 1 :

12.47

2-Hedi Hamouda (Egypte) 1 :13.10

3-Julie Salah (Egypte) 1 :14.31

- 800m libre (dames)

1-Maram Souissi (Tunisie) 9 :21.36

2-Samara Abdellaoui (Algérie) 9 :21.43

3-Rabie Leyla (Egypte) 9 :41.23

- 800m libre (hommes)

1-Marwan El Kemash (Egypte) 8 :11.00

2-Mohamed Khalil Ben Ajmia (Tunisie) 8 :15.55

3-Lounis Khendriche (Algérie) 8 :20.60

- 100m brasse (hommes)

1-Amro Al-wir (Jordanie) 1 :02.64

2-Adnane Bedji (Tunisie) 1 :03.03

3-Aïmen Moncef Balamane (Algérie) 1 :03.24

- 4x100m libre mixte

1-Algérie 3 :37.80

2-Egypte 3 :39.80

3-Jordanie 3 :50.02.