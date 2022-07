Madagascar: Météo - Persistance du vent glacial et des crachins

Encore au moins six semaines de basses températures sur les Hautes Terres centrales où le vent glacial et les crachins persistent depuis quelques jours, au petit matin, durant la journée ou durant la nuit.

Le vent glacial sera encore au rendez-vous, ce jour et demain, sur les hautes terres centrales, notamment le matin. Selon Météo Madagascar, le temps couvert et les crachins, voire les pluies fines, persisteront tandis que sur l'ensemble de l'île, le temps venteux dominera.

Ainsi, la tendance est au froid glacial notamment la nuit et aux premières heures de la journée, dans les régions Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania et Matsiatra Ambony, principalement. Dans la capitale, en particulier, les températures ressenties sont synonymes d'emmitouflement pour les candidats au baccalauréat comme pour le reste de la population. Doudounes, gros pulls, bottes et autres bonnets, écharpes et gants sont encore de service.

Beau temps dans l'Ouest.

Ailleurs que dans la capitale et sur les hautes terres centrales, les tendances météorologiques du jour et des prochains jours seront faites globalement de pluies faibles à modérées, observées dans les régions SAVA, Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Fitovinany et Vatovavy, tandis que la partie Ouest profitera d'un temps ensoleillé. L'une des raisons pour laquelle les vacanciers optent pour l'axe Mahajanga, en dépit du vent légèrement frais ressenti le soir en bord de mer. À l'opposé, le long de la côte Est, quelques pluies faibles seront à prévoir, du Nord autour de la région SAVA, au Sud au niveau de l'Atsimo-Atsinanana, notamment l'après-midi.

Maux de l'hiver.

En attendant le retour des beaux jours, les populations des régions centrales auront encore à patienter. Le temps froid étant favorable à l'apparition des maux de l'hiver, les cas de grippe, de toux, de bronchiolites et d'angines ne sont pas peu nombreux depuis le début de la saison hivernale, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Les recommandations se résument en la prise de boissons chaudes, le port de vêtements chauds et la réduction de l'exposition aux vents froids, ainsi que l'alimentation saine et l'adoption des gestes barrières permettant d'éviter la propagation des virus.