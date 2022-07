Sénégal: Bilan à mi-parcours de sa campagne - Bby de Rufisque croit à une victoire au-delà des 60%

Le comité électoral BBY de Rufisque voit l'avenir avec confiance et sérénité.

Après une première semaine de campagne sous le signe de l'unité retrouvée et des visites de proximité, Oumar Guèye et ses camarades laissent croire que tout " augure d'une victoire au-delà des 60% ". Le coordonnateur s'est dit satisfait du déroulement de la campagne et surtout de l'adhésion des populations à leur discours sur les réalisations du Président Macky Sall.

" La proximité se passe très bien, dans l'unité, dans la cohésion de manière générale et nous comptons poursuivre cette dynamique pour qu'au soir du 31 juillet nous puissions avoir une large victoire pour la coalition BBY et contribuer de manière significative à la grande victoire au niveau national, afin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale " a dit Oumar Guèye. Pour cette campagne, la coalition, qui a privilégié le porte-à-porte au détriment des meetings et autres caravanes, a voulu aller au contact direct des populations pour avoir leur appréciation de la politique menée par le Président mais aussi recueillir leurs avis et suggestions à remonter, " pour une meilleure prise en charge ".

" Nous avons pu nous rendre compte sur place que la politique du Président était appréciée de manière positive par les différentes populations qui nous ont également indiqué les attentes dans les années à venir " ; Aujourd'hui, rappelle Oumar Guèye, les divisions qui ont perdu la coalition en février dernier sont oubliées et les retrouvailles entre toutes ces forces, qui s'étaient dispersées en février dernier, les mettent en confiance pour une large victoire le 31 juillet : " comme nous l'avions analysé au départ, nous savions que lors des Locales, nous avions perdu le département et certaines communes. Mais en ajoutant l'ensemble des forces qui avaient eu des listes parallèles et qui aujourd'hui ont fusionné leurs énergies, leurs efforts, cela se traduira inéluctablement en continuant cette dynamique unitaire par une victoire au 31 juillet 2022 " a-t-il analysé.

Pour le coordonnateur départemental, les élections du 31 juillet prochain mettent aux prises deux camps, celui des forces du progrès et celui des partisans du chaos. " Il y a le camp du progrès, de la construction, de la cohésion, de la stabilité, de la paix contre le camp de la destruction, des invectives, des insultes, des gens qui pensent que ce pays doit être à leur merci, de personnes qui ont eu à prendre certainement des engagements ailleurs pour une déstabilisation de notre pays par rapport aux belles perspectives économiques et sociales du président Macky Sall ". Oumar Guèye et ses camarades promettent de maintenir la dynamique unitaire et la démarche de proximité pour renforcer leurs chances et préparer la venue de la tête de liste nationale, prévue le 28 juillet prochain.