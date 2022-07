Afrique de l'Ouest: Transport public au Sénégal - Macky Sall étrenne 33 bus

Dans le cadre de restructuration et de relance de Dakar Dem Dikk, une cérémonie de réception et de lancement de nouveaux bus a été présidée par le président de la République, Macky Sall, hier mercredi 20 juillet, à la gare du Palais 1 de Dakar. Cette nouvelle flotte composée de 33 bus de dernière génération, va assurer les dessertes interurbaines reliant Dakar aux villes du Sénégal.

À priori, le secteur du transport public a de beaux jours devant lui. Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier mercredi 20 juillet, à la gare du Palais 1 de Dakar, une cérémonie de réception et de lancement de nouveaux bus. Ceci entre dans le cadre de restructuration et de relance de Dakar Dem Dikk, une entreprise nationale de transport public au Sénégal. Cette nouvelle flotte de bus de dernière génération va assurer les dessertes interurbaines reliant Dakar aux villes du Sénégal. Le Chef de l'État a exprimé sa joie pour cette prouesse en ces termes : " je suis heureux, là sous la pluie, d'accueillir ces 33 nouveaux bus de Dakar Dem Dikk, qui sont des bus interurbains destinés au transport entre les régions et Dakar dans des conditions de sécurité et de confort.

Évidemment, Dakar Dem Dikk est en train d'être rénové et renforcé en dehors de ces bus ", a-t-il fait entendre. " La direction générale, ajoute-t-il, a pu obtenir le soutien de l'Etat pour acquérir très bientôt de nouveaux bus destinés cette fois-ci à l'urbain. Ils seront d'un confort particulier et d'une sécurité optimale ", a-t-il renseigné, avant d'inviter les populations à faire bon usage de cet outil pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible. " Également, j'invite les usagers à veiller sur leur patrimoine. Je pense que c'est ça qui nous permettra d'aller toujours de l'avant et de toujours donner plus et mieux ", a renchéri Macky Sall. De son côté, Oumar Boun Khatab Sylla, directeur général de Dakar Dem Dem, est revenu sur les raisons de cet événement.

" Aussi bien dans le réseau interurbain qu'urbain, nous avons relevé des manquements. C'est la raison pour laquelle sur instruction du président de la République, nous avons travaillé à l'acquisition de ces 33 bus. Parmi les 14 régions au Sénégal, il y a certaines qui n'étaient plus desservies à notre arrivée à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont prises en compte. Mais, il y a des bus qui tombaient en panne entre les règions. D'où la nécessité d'acquérir ces nouveaux bus. Et ce n'est que le début d'un processus ", a-t-il fait savoir.

Changement de logo et slogan, en plus de l'acquisition d'une identité sonore

Dakar Dem Dikk a par ailleurs décidé de faire peau neuve, selon son directeur général. Pour le réseau urbain de Dakar, l'entreprise a travaillé à relever le parc urbain. C'est un Dakar Dem Dikk avec une nouvelle approche qui est en train d'être bâti : une nouvelle identité visuelle qui s'est traduite par un changement de logo et de slogan, qui passe de " un patrimoine national " pour maintenant devenir " plus qu'un patrimoine ! ". À cela s'ajoute l'acquisition d'une " identité sonore " à côté de celle visuelle. " Nous avons commencé par le réseau interurbain. 83% des accidents interviennent en zone interurbaine, soit au minimum 600 décès par an. Cela impacte notre PIB à hauteur de 2%, soit 163 milliards de francs CFA par année, et nous avons relevé que la situation s'empirait. Je touche du bois, Dakar Dem Dikk est épargné de ce scénario macabre, pour la simple raison que nous n'avons presque pas connu d'accident dans le réseau interurbain. Nous quittons à l'heure et nous ne nous arrêtons qu'aux endroits indiqués par la direction générale ", a assuré Oumar Boun Khatab Sylla.

Deux nouveaux bus de 50 place de dernier cri pour chaque région

Non sans magnifier : " nous avons relevé que les Sénégalais aiment Dakar Dem Dikk et Sénégal Dem Dikk. Ils quittent à l'heure et espèrent arriver à l'heure. C'est pourquoi nous avons fait un calcul pour doter chaque région de deux nouveaux bus de 50 places. Ces voiture ont toutes les commodités. Nous avons des caméra de surveillance à bord de tous les bus, des écrans de télévision pour égayer le voyage de nos usagers, des ports USB pour le rechargement de téléphones à bord, mais aussi de la connexion Wifi ". Et M. Sylla de poursuivre son argumentaire : " à l'opposé des anciens bus, ces nouveaux véhicules sont dotés de sièges rétractables soumis au réglage. Aujourd'hui, non seulement on a structuré des issues de secours, mais aussi nous avons surtout mis des soutes à bagages ".

Projet de restauration en cours

" Personnellement, j'ai eu à relever des gens qui venaient ici le matin pour demander où est-ce qu'ils peuvent prendre le petit déjeuner ? etc. Nous avons travaillé avec un Sénégalais bon teint, qui a de l'expérience et de l'expertise dans le domaine de l'aviation et de la restauration. Je lui ai dit qu'il faut qu'on lance le pari de l'audace. Je voudrais que nous structurions ensemble une convention à partir de laquelle, nous allons dans le réseau interurbain notamment, donner nos passagers la possibilité de se restaurer. Ça ira crescendo ", a-t-il annoncé, tout en demandant, aux Sénégalais d'être " patients ".

23 kilos de bagage à soute et 10 kilos de bagages à main pour chaque client

À en croire le patron de Dakar Dem, " chaque bus peut prendre 150 valises de 23 kilos chacune. Le client aura désormais la possibilité de peser ses bagages, de les faire étiquetter et de les faire emballer. Il aura droit, comme dans les avions, à 23 kilos de bagages à soute et 10 kilos de bagages à main "

Comment améliorer la desserte dans une capitale surpeuplée ?

Interrogé sur les problèmes de transport qui sévissent à dans la capitale sénégalaise, Oumar Boun Khatab Sylla reste sans filtre. " Je ne me lasserai jamais a présenter mes excuses au Dakarois. Je l'admets, ce que nous faisons à Dakar doit être amélioré. Nous en avons bonne conscience et nous y travaillons. Après études, nous avons aujourd'hui identifié tous les disfonctionnements de Dakar Dem Dikk. Le pourquoi ça ne marche pas. Nous sommes dans un élan de restructuration et de relance de l'entreprise. Nous travaillons à faire de Dakar Dem Dikk, la leader du transport public, et cela requiert du temps. Pour le transport urbain, le projet que nous avons concerne 1 400 bus Iveco, dont la durée de vie est entre 15 et 20 ans. Les bus que Dakar Dem Dikk avait à sa disposition avaient une durée de vie de 7 ans au maximum ", confié le magistrat de formation, avant d'annoncer que 566 bus urbains vont arriver dans la première phase. " Nous allons travailler à la structuration de bus qui vont, toujours selon la même source, desservir l'aéroport, mais aussi à la mise en circulation de bus et d'autres véhicules pour le transport touristique et VIP ".

Mettre toutes les chances de son côté et dépasser nos frontières

En outre, Dakar Dem Dikk a pour ambition de dépasser les frontières du pays et de faire de l'intégration africaine, une réalité, Boun Khatab Sylla. " Dans le cadre du même projet, nous avons mis la dimension technique et l'exploitation en avant. Dakar Dem Dikk compte aussi disposer d'une unité d'assemblage de véhicules, d'une école de formation au métier de l'automobile, ainsi que 8 unités de dépannage mobile afin que le Sénégal continue de se positionner pour pouvoir assurer le transport des Sénégalais de Dakar, des régions, mais aussi de nos compatriotes qui vivent dans les pays limitrophes. Il s'agit de l'idée d'intégration africaine que le Sénégal a toujours prônée en tant que nation leader ", a-t-il déclaré lors d'un face à face avec les journalistes.