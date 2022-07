Cote d'Ivoire: Campagne agricole 2022-2023-Rébecca Yao - " Notre priorité restera de faire évoluer la situation des femmes rurales "

Yao Rebecca a indiqué que sa priorité est de faire évoluer la situation sociale et professionnelle des femmes rurales "

La cérémonie de lancement de la campagne agricole 2022-2023 de l'association Diabo Ville Émergente présidée par Rebecca Yao, s'est tenue le vendredi 15 juillet 2022 dans le village d'Agbakro, commune de Diabo autour du thème " L'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale ".

Ce projet de création d'une zone maraîchère marque non seulement la volonté des femmes de soutenir le développement d'une agriculture créatrice de richesse, mais de lutter contre la pauvreté en zone rurale. " Ce projet vise à vulgariser les cultures de cycle court afin d'accroître la fréquence des revenus des femmes agricultrices. Le programme un hectare égal une coopérative est un projet développé autour de la zone maraîchère que nous voulons à Diabo-Languibonou. Notre priorité restera toujours de faire évoluer la situation sociale et professionnelle des femmes rurales ", a-t-elle déclaré.

En outre, elle a expliqué qu'avec le concours de la chefferie traditionnelle Gbloh, les femmes de l'Association Diabo Ville Émergente ont obtenu une superficie 200 hectares de terres arables autour du lac Loka entre Diabo et Languibonou. Selon elle, sur cet espace, sera créée la zone maraîchère des Femmes Gbloh qui accueillera 150 Coopératives. " Cette zone maraîchère des Femmes Gbloh est le reflet d'une certaine dynamique que veulent donner les Femmes à l'espace rural de notre canton. L'ambition des productrices de maraîchère Gbloh que nous sommes est d'accroître le niveau de production, et d'améliorer les conditions de distribution, de stockage, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits vivriers ", a souligné Rebecca Yao.

Une superficie 200 hectares pour booster le développement des cultures

Au nom du ministre Souleymane Diarrassouba, le Directeur Général de l'Office d'aide de la Commercialisation et des Produits Vivriers (Ocpv), Adou Bernard a traduit sa gratitude à la chefferie. Puis, il a affirmé que cette parcelle va booster le développement des cultures vivrières dans la zone de Diabo-Languibonou et permettre un approvisionnement dans les autres villes. " Ces genres d'actions doivent être appuyées par le gouvernement afin de permettre à nos braves paysannes d'accéder à des financements, des matériels de productions et aussi des intrants. Je voudrais féliciter Mme Rébecca Yao pour son engagement au combat de l'autonomisation de la femme dans sa zone ", a indiqué le représentant du ministre.