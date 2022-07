Soudan: Tenue de session de discussions politiques entre le pays et l'Union Européenne

Khartoum — Une session des pourparlers politiques dans le cadre du dialogue entre le Soudan et l'Union Européenne s'est tenue Mercredi au Ministère des Affaires Etrangères, où la partie Soudanaise était présidée par le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'lla Al-Haj Ali, tandis que l'Union Européenne était représentée par l'Ambassadeur de l'UE à Khartoum et les Ambassadeurs d'Espagne et de la France et les chargés d'affaires de Suède, d'Allemagne et d'Italie.

La session a porté sur le processus de la reprise du dialogue Soudano-Européen de manière à établir une relation étroite conduisant à la création des ententes conjointes et constructives qui servent les intérêts du Soudan et renforcent ses relations avec l'Union Européenne.

Pour sa part, le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a apprécié les déclarations des missions européennes sur leur souci continué à fournir l'aide et l'assistance au Soudan et de faire réussir le processus de dialogue politique moyennant le soutien au mécanisme tripartite, la démocratie et l'accès aux élections libres et équitables.

Le Sous-Secrétaire a exprimé l'espoir du Soudan de voir les deux parties renforcer les relations et la coopération et s'orienter vers des horizons plus larges dans les domaines politique, économique et sécuritaire et dans les secteurs vitaux, notamment l'agriculture, l'industrie et les mines.

Les deux parties ont convenu de tenir des sessions régulières de dialogue pour renforcer la coopération et les relations entre le Soudan et les pays de l'Union Européenne.