Soudan: Arrêt d'utilisation de cartes de contact non enregistrées et mesures contre les instigateurs de sédition

Khartoum — Une réunion périodique du Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense s'est tenue Mercredi sous la présidence du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdul-Fattah Al-Burhan en présence de la composante militaire du Conseil de Souveraineté Transitoire et des leaders du secteur sécuritaire et militaire du pays.

Le comité technique a passé en revue la situation de sécurité dans le pays en se concentrant sur les répercussions des récents événements dans la région du Nil Bleu et sur l'impact négatif accompagnant de certains de ce qui circule dans les médias et sur les sites de réseaux sociaux, tels que l'incitation à la mobilisation tribale, la promotion de discours de haine et l'encouragement à la violence, qui affectent la sécurité nationale Soudanaise.

Le comité a décidé ce qui suit :

Premièrement : ordonner toutes les compagnies de télécommunications du pays de cesser immédiatement d'agir avec cartes téléphoniques qui ne sont pas enregistrées conformément au numéro national et à la carte d'identité dans tous les réseaux, à condition que ces compagnies assument les conséquences juridiques de toute violation liée à cela.

Deuxièmement : Les autorités judiciaires et de sécurité doivent prendre les mesures légales urgentes nécessaires contre les incitateurs aux troubles raciaux et les partisans de la sédition, que ce soit en utilisant les médias, les médias sociaux, ou toute autre méthode qui affecte la paix sociale et la tranquillité publique.