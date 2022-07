Tunisie: Assemblée générale de la M.A.E - Un bilan bénéficiaire

Comme prévu, le discours prononcé par M. Lassaâd Zarrouk a retenu l'attention de l'assistance. Chemin faisant, il a qualifié les délégués d'ambassadeurs de la MAE dans les régions et le personnel comme une ruche d'abeilles en dépit de la crise économique. Il a indiqué que la situation financière est bonne et que la MAE se tient droite dans ses bottes.

Contrairement aux précédentes années chambardées par le Covid-19, l'Assemblée générale de la Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) de l'année 2021 s'est tenue cette fois le 17 juillet dans un grand hôtel à Hammamet.

En plus des membres du Conseil d'administration, deux commissaires aux comptes, trois huissiers notaires et 144 délégués régionaux, sur un total de 157, ont assisté à cette assemblée.

Le coup d'envoi des travaux a été donné par M. Amine Hamdi, président du conseil d'administration, qui a souhaité la bienvenue à tous les présents. Il a félicité le personnel pour le travail sans répit accompli en dépit des vagues de coronavirus qui se sont succédé dans tout le pays sans cacher sa satisfaction pour le bénéfice accompli par l'institution.

Il a cédé ensuite la parole à M. Lassaâd Zarrouk, directeur général de l'organisme qui est revenu sur le dernier événement tout en rendant hommage aux fondateurs de la MAE et tous ceux qui l'ont précédé dans la gestion de cet organisme financier. Puis, il a évoqué tout ce qui a été réalisé pendant l'année 2021, chiffres à l'appui.

Comme prévu, le discours prononcé a retenu l'attention de l'assistance. Chemin faisant, M. Lassaâd Zarrouk a qualifié les délégués d'ambassadeurs de la MAE dans les régions et le personnel comme une ruche d'abeilles en dépit de la crise économique. Il a rassuré l'assistance que la situation financière est bonne et que la MAE se tient droite dans ses bottes. Il n'empêche qu'elle a plusieurs défis multidisciplinaires à relever dans l'avenir pour lui donner une image davantage fructueuse, notamment par le biais d'une nouvelle dynamique. Dans ce contexte, il a attiré l'attention des présents sur la grande part des indemnisations de l'assurance-auto et a insisté sur le bon choix des contrats, à l'instar de l'assurance vie, maladie, voyage, habitat ...

Dans la cour des grands

Ambitieux et confiant, M. Lassaâd Zarrouk veut faire de la MAE une institution financière qui concurrence les grandes associations d'assurances européennes. Dans ce cadre, un symposium sera organisé le 6 octobre prochain à Tunis et auquel participeront des personnalités de renom dans le domaine des assurances d'outre-mer. Tout cela, en plus de la convention officielle signée avec la Mutuelle assurance des instituteurs français (Maif). Ainsi les adhérents de la Maif seront pris en compte, le cas échéant, par la MAE, en Tunisie et vice-versa.

M. Amine Hamdi a enfin donné la parole aux deux commissaires aux comptes qui ont révélé que l'audit qu'ils ont effectué prouve que les états financiers de l'organisme sont conformes au système des entreprises et fait apparaître un excédent de 5.485.171 dinars.

Les deux rapports moral et financier ont été par la suite approuvés à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil d'administration et les 144 délégués régionaux.