Tunisie: Adonis Band & Hyder Hamdi à la 56e édition du festival de Carthage - L'alternatif à l'honneur

Le FIC convie, en une seule soirée, une poignée d'artistes-musiciens, tisseurs de musique alternative tunisienne et libanaise. A l'honneur sur scène, le groupe libanais " Adonis ", précédé par Hayder Hamdi et ses acolytes, artiste local montant de sa génération.

Entre romance, mots d'amour libanais, déclarations d'amour à la patrie, le groupe Adonis a conquis les fans majoritairement jeunes, présents dans l'enceinte de l'amphithéâtre de Carthage lors de la soirée du 19 juillet 2022, consacrée aux jeunes talents émergents tunisiens et libanais. Spectacle musical attractif par sa scénographie, puisée dans une maîtrise de la lumière et par l'aura et la présence électrique de ce jeune quatuor, " Adonis " a interagi avec son public pendant une heure de temps sur scène en deuxième partie de soirée... laissant les fans les plus assidus sur leur faim.

Entre ballades amoureuses et rythmes chantant les aléas de la jeunesse libanaise, souvent sujettes à des tourments sociaux, politiques et économiques, leur " indie-pop " finit par toucher, un public arabe, tunisien, voire occidental. Entre ancien registre, émanant de leur début et nouveaux morceaux musicaux écrits et parus plus récemment, le groupe a satisfait les attentes d'un public connaisseur. " Le bel Haki ", " Bass bi Hal ", " Al Khafif " et une reprise de l'iconique Fayrouz ont retenti pendant la soirée.

Le groupe a commencé sa percée dans le monde musical depuis 2011, en prônant son appartenance à la patrie libanaise et en mettant en avant son identité. Les membres d'" Adonis " font de la musique alternative recherchée et disent suivre de près l'effervescence de la scène musicale tunisienne. Ils ne sont pas contre l'idée de collaborer avec des artistes tunisiens. " La musique adoucit notre quotidien, elle fait partie de nous-mêmes. Nous vivons de musique !", déclare Anthony, l'un des membres fondateurs du groupe lors d'un point de presse. Paroles adoucissantes d'un quatuor de virtuoses passionnés, composé par Anthony Khoury, Joey Abu Jawdeh, Gio Fikany et Nicola Hakim.

Le Liban est sans cesse secoué par des crises dont l'explosion de Beyrouth en 2021, pourtant le groupe ne cesse de chanter un registre souvent criant de vie et pétillant : une façon pour ses membres de lutter pour une existence plus apaisante et inspirée. Le groupe collabore sur des plateformes de streaming et d'écoute mondialement connues. Belle découverte programmée lors de la 56e édition du festival de Carthage.