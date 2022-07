Tunisie: L'Agora Djerba présente "1, 2, 3 soleil" , exposition de Hela lamine avec Rachida Amara et Syrine Eloued - "Chilafoooooor mi !"

Car l'artiste aime jouer avec les confusions, celles, entre autres, qui peuvent exister entre ce qui se donne à voir et ce qui peut se cacher. Elle joue et se déjoue des limites fragiles qui séparent ces deux territoires, le plus souvent avec humour et dérision.

La famille l'Agora s'agrandit avec l'arrivée du nouveau l'Agora Djerba qui a ouvert ses portes le 14 juillet 2022. "Le concept de l'Agora, espace culturel de proximité, consiste à créer au cœur de la cité, dans un même lieu convivial, différentes activités culturelles", soulignent ses initiateurs. Le premier l'Agora, ayant ouvert ses premières portes dans la banlieue nord de Tunis en 2014 et maintenant Djerba où le nouvel espace a élu domicile au Bourgo Mall, à proximité du quartier actif de Midoun.L'Agora Djerba, avec ses différents espaces, une salle de cinéma, un café littéraire, un espace d'expositions, une aire de loisir, un coworking space, a accueilli son premier public avec une expostion inaugurale intitulée "1, 2, 3 soleil" où l'artiste Hela Lamine a invité Rachida Amara et Syrine Eloued à investir un mur d'art dans une de jeu de cadavre exquis...

"A l'envers d'une image, un mot, une légende, un chiffre. Ce que l'on cache à l'abri des regards, ou ce qu'on veut protéger de ces derniers pour ne pas l'oublier.Une trace du ressenti qu'on veut garder, ou juste une note égarée. L'envers se dépose délicatement sur l'endroit, c'est à peine si on arrive à voir qu'il y est collé.

Entre l'envers et l'endroit, il y a le mécanisme, le processus, l'expérimental, l'essence même, le moteur, le pourquoi...

Il serait sans doute possible de creuser un trou, frayer un passage, ouvrir une fenêtre.Il se peut qu'on y trouve une horloge désaxée, des aiguilles qui s'entremêlent, tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Rêve ou réalité ? Fiction ou vérité ? L'ombre devient soudain mystérieuse. Elle semble ouvrir une brèche sur l'éternel. Elle est si complexe qu'elle en devient presque abstraite

Pile ou face ? Recto ou verso ? Positif ou négatif ?Quand on joue, on est libre. On se permet d'expérimenter, de dérailler, de se placer à la marge, après tout ce n'est qu'un jeu... cela n'engage en rien. J'invite alors deux camarades de jeu, je me mets entre elles, et on commence par un cache-cache dans le noir, chilafoooooor mi !", note Hela Lamine dont on reconnaît l'approche ludique et cette affinité avec le jeu qui a pris différentes formes dans son travail: jeux de mots-graphiques, jeux de cartes-graphiques, détournements...

Car l'artiste aime jouer avec les confusions, celles, entre autres, qui peuvent exister entre ce qui se donne à voir et ce qui peut se cacher. Elle joue et se déjoue des limites fragiles qui séparent ces deux territoires, le plus souvent avec humour et dérision.En mixant les techniques (collage, découpage, dessin... ) dans "1, 2, 3 soleil", Hela déballe, comme elle le note, ses poupées gigognes qui semblent lui avoir échappé et qu'elle essaye de ramasser et de réorganiser dans différentes combinaisons...

Rachida Amara dévoile ses plaques en bas-reliefs, accueillant, autrefois, incisions, morsures et encres, pour engendrer à l'infini... Elles semblent s'être affranchies et trônent libres et légères, caressées par le bleu du velours...

"Vient alors le tour de notre cadette. Elle sort de sa poche un jeu de cartes figurées. Elle renverse dessus du café fraîchement préparé. Puis, elle retourne les feuilles une à une et observe ce qu'il s'y prédit. Le fer semble bien avoir pris", note Hela sur le travail de Syrine Eloued.