Sénégal: Inauguration du Data center de Senelec - Un ouvrage qui marque l'entrée dans la révolution technologique, selon le ministre du Pétrole

Le ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima a inauguré ce jeudi 21 juillet 2022, le Data center de Senelec à Diamniadio. A cette occasion, elle a salué le parcours de modernisation et d'efficacité initité par Senelec.

"Dimanche dernier, je présidais l'ouverture officielle du 20ème congrès de l'Association des Sociétés d'électricité d'Afrique (Asea) qui célébrait par la même occasion ses 50 ans de même que Senelec. Cerise sur le gâteau, le Sénégal a été porté à la tête de l'association pour cinq ans, à travers le Directeur général de Senelec Papa Mademba Bitèye, que je félicite chaleureusement encore au passage. C'est une marque de fierté pour nous tous. Aujourd'hui, nous sommes encore rassemblés autour de Senelec pour célébrer une avancée majeure : la digitalisation du service avec l'inauguration du data center de Diamniadio ", a déclaré Mme Gladima.

"Je suis heureuse de constater que la Senelec continue son parcours de modernisation et d'efficacité. Elle fait ainsi écho à la volonté de Macky Sall, Président de la République, qui fait de la performance un critère de premier choix du Plan Sénégal émergent. Cet ouvrage de dernier cri marque l'entrée de Senelec dans la révolution technologique qui fait la marque des grandes entreprises modernes ", confié Mme le ministre.

Ses vertus, explique le ministre du Pétrole, sont multiples et variées. A son avis, elles concourent toutes à optimiser la relation avec la clientèle à travers un service dont la qualité sera significativement revue à la hausse.

Ce datacenter, rappelle-t-elle, a été conçu et construit selon les standards les plus élevés du secteur. "La certification Tier III dont il dispose en atteste amplement. C'est aussi une preuve de la détermination des autorités de ce pays d'exiger le meilleur quand il s'agit de servir le public et le consommateur.

En effet, les clients seront servis plus rapidement, plus efficacement et de manière optimisée. Les possibilités interactives sont démultipliées permettant ainsi une meilleure proximité entre Senelec et les consommateurs. On ne peut rêver meilleure perspective en tant qu'entreprise ", a expliqué Aïssatou Sophie Gladima.

Cela requiert, poursuit-elle, aussi un personnel à la hauteur des enjeux et des exigences de l'heure. Selon le ministre du Pétrole, le renforcement des capacités est dès lors, une composante nécessaire de toute stratégie managériale. Elle requiert une formation continue dans les aspects les plus pointus et une rigueur dans le travail.

"Ainsi, le potentiel énorme qui réside dans cette transition digitale dans laquelle s'embarque la Senelec pourra être mis à profit au bénéfice des populations, de Senelec et de tout le pays ", note Mme Gladima.