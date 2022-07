Ile Maurice: Au parlement mardi prochain Osman Mahomed revient sur Baie-Jacotet

Le député du Parti travailliste Osman Mahomed continue à rechercher des informations auprès du Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur ce qui est connu comme le "survey" effectué à Baie-Jacotet. Il adresse deux questions au Premier ministre à ce sujet. Il demandera à Pravind Jugnauth si le chairman de Mauritius Telecom avait eu le feu vert du board avant d'appeler l'ancien Chief Executive Officer. Pour sa deuxième question, il veut savoir s'il y a eu une infraction à la clause de confidentialité à la suite de ce "survey". Au Premier ministre toujours, il demandera quelles ont été les mesures prises à la suite de la découverte de fausses cartes d'identité nationale.

Rajesh Bhagwan, qui retrouve le chemin de l'Hémicycle après deux séances de suspension, vise deux nominés politiques dans ses questions adressées au Premier ministre. Il cherche des détails concernant les conditions et salaires de Dick Ng Sui Wa, chairman de l'Information and Communication Technologies Authority et d'autres détails sur ses conditions quand il siège au sein des sous-comités de cette autorité. Il revient à la charge avec Prakash Maunthrooa et interpellera le Premier ministre sur les termes et conditions de son nouveau contrat en octobre de l'année dernière et aussi sur la date de sa nomination à Airports of Mauritius Limted.

Le contrat signé entre Liverpool Football Club et la Mauritius Tourism Promotion Authority intéresse une nouvelle fois Franco Quirin. Du contrat de la somme de quelque Rs 400 millions signé avec ce club britannique, le député du MMM voudra savoir la somme qui a été déboursée jusqu'ici. Et il demandera au ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, si le contrat sera renouvelé.

Les licenciements à Building and Civil Engineering Co. Ltd intéressent Reza Uteem. Il cherche des informations au- près du ministre du Travail sur le nombre de personnes qui perdent leur emploi et combien de travailleurs étrangers sont concernés. Aussi, il cherchera des détails sur la compensation qui leur sera payée et s'il y aura un redéploiement de ces travailleurs.

Arianne Navarre-Marie interpellera le ministre de la Santé sur la construction d'un nouveau centre de chirurgie cardiaque comme mentionné dans le Budget 2021- 2022. Karen Foo Kune-Bacha s'intéresse aux enfants en surpoids et à l'obésité infantile. Joanna Bérenger revient avec la question des réfugiés tamouls au Sri Lanka. Elle interpellera le Premier ministre en ce sens. À la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, elle cherchera des informations concernant des enfants fréquentant des écoles spécialisées et qui ont été victimes d'abus sexuels