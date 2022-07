Ile Maurice: Dénonciations de "sniffing" - Une courte lettre de démission de Guddoy qui en dit long

Le désormais ex-Chief Technical Officer de Mauritius Telecom a causé de grands remous pour ne pas dire de vagues ou de tsunami en quittant le navire Mauritius Telecom avant-hier. L'opposition a vu ses soupçons de pressions exercées sur Girish Guddoy pour signer le "rapport" du 2 juillet renforcés. Cependant, des interrogations demeuraient sur la raison de ce départ, après plus de vingt ans de service. L'a-t-on incité à prendre la porte ? Ou a-t-il pris une décision personnelle et pourquoi ?

À la lecture de sa missive adressée à Michel Legland, le remplaçant tem- poraire de Sherry Singh, il est évident que sa décision est bien liée à l'affaire de "sniffing". Tout comme son ex-patron, Girish Guddoy parle de la nécessité de "stand by my values" et "to do the right thing for me, for my conscience and for the country. I could not carry on like this".

Sa conscience et son patriotisme ont donc pesé de tout leur poids. Reproche-t-il à d'autres d'être antipatriotiques ? D'avoir trahi la patrie ? On n'en saura pas plus pour le mo- ment. Si l'on fait le parallèle entre sa lettre de démission et celle de Sherry Singh, peut-on s'attendre à ce qu'il fasse des révélations ?

En tout cas, son avant-dernière phrase, où il dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi laisserait comprendre qu'il subissait des pressions.