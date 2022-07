Maroc: Marrakech - Entretiens de M. Akhannouch avec le président de l'US Black Chambers

Marrakech — Le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a rencontré, mercredi à Marrakech, M. Ron Busby, président de l'US Black Chambers, accompagné de sa délégation, en visite de travail au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé au sujet des aspects de partenariat et de coopération pouvant lier le Maroc aux chambres de commerce représentées au sein de l'organisation, notamment en ce qui concerne la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat, ainsi que la création de voies d'autonomisation pour les entreprises du Continent africain.

Par la même occasion, le Chef du Gouvernement a passé en revue les rôles joués par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de développer les investissements sur le Continent africain, à travers la conclusion d'accords entre le Royaume et des pays partenaires, notant que le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le second sur le Continent africain grâce à la Vision Royale éclairée du Souverain.

A noter que "US Black Chambers" est une organisation à but non lucratif créée en 2009 et basée à Washington, DC.

Ont pris part à cette rencontre M. Younes Sekkouri, ministre de l'intégration économique, du micro-entrepreneuriat, de l'emploi et des compétences, et M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.