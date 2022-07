Congo-Brazzaville: Musique - Passage remarqué de Djoson Philosophe à Kinshasa

Loin de passer inaperçu sur la scène de Rumba Mokili Mobimba, le Brazzavillois que plusieurs Kinois ont découvert, le 10 juillet, à la clôture du festival de la Place de la gare a déployé un univers musical qui a bien plu et reçu l'approbation du public. Djoson et son Super Nkolo Mboka ont fait belle impression sur les nombreux Kinois qui s'étaient donné rendez-vous le dernier jour du festival. C'était la surprise d'une affiche qui avait tout pour plaire avec notamment Innoss'B et Koffi Olomide. Constitué en bonne partie des fans de l'un et l'autre, le public venu dans l'idée de vivre un moment inoubliable avec les deux stars ont été happés par le Brazzavillois méconnu.

En effet, c'était mal connaître Djoson que de croire qu'il fallait attendre Molodoï et le Grand Mopao pour finir en beauté la soirée. Spectacle inattendu, le show de Super Nkolo Mboka a créé une si belle ambiance que le chanteur de rumba-zouk Éric Nice en a été bluffé. Evoquant le passage sur scène de Djoson au Courrier de Kinshasa, il a dit : " Mon appréciation est simple. Je confirme que les Brazzavillois sont des showmen. Nous avons d'abord eu Roga Roga qui a littéralement embrasé les lieux. Là, je viens de découvrir un nouvel artiste qui m'a vraiment personnellement épaté ."

Le public a communié avec Djoson qui s'est plu à partager son univers autour du " concept Sambamba " qu'il a décrit au Courrier de Kinshasa comme " un mélange de samba, rumba, salsa dont la base reste la rumba ". Cette démarche personnelle a séduit les mélomanes et leur est parue familière dès lors que l'orchestre de Brazzaville a offert des va-et-vient appréciés dans le répertoire de Papa Wemba qui a fait mouche. Le bel effet produit par Djoson tient sans doute à l'originalité de sa musique dont il nous a parlé gaiement. " Je suis dans un style multicolore. Je touche aux dérivés de la rumba, un mélange de salsa, la samba, le folklore. Nous avons commencé avec du swede swede, un style local du Congo- Kinshasa, de la musique mongo. Nous avons essayé d'établir de la sorte un pont avec Brazza depuis mes débuts ", a-t-il expliqué.

La magie d'un grand artiste

En véritable homme de scène, Djoson a maintenu le public en haleine le sollicitant à danser sur une musique au tempo trépidant. Son secret, il nous l'a partagé : " Je mélange le folklore avec différents styles latinos eu égard à mes expériences dans les pays latinos, le Brésil, Cuba, Mexique. Ce, pour que notre musique soit aussi présente sur les scènes internationales ".

Et pour le jeune chanteur kinois Éric Nice, il ne fait aucun doute, Djoson a un atout indéniable. " Il a toute la magie d'un grand artiste ", a-t-il signifié. Il est clair que tout comme le public, Nice a gardé une très bonne impression de la musique atypique servie avec énergie " Depuis les chansons douces aux plus chaudes, surtout que la rythmique derrière tout cela est juste magnifique ". Et de conclure avec un rire marquant son ravissement : " En tout cas, bravo à l'artiste ! "

Pour sa part, fort de l'enthousiasme général provoqué, Djoson serait ravi de revenir prester dans la capitale. " La RDC est un pays continent, un pays de musique et à Kinshasa elle est très présente. Le grand problème qui se pose pour assurer des prestations sur la scène kinoise est relatif aux producteurs, s'il y en a qui s'intéressent à nous produire, nous sommes là. Pour un spectacle privé ou un concert populaire, nous sommes prêts ", a-t-il assuré. Ce n'est assurément pas les Kinois qui opposeraient un refus à l'occasion de communier à nouveau avec lui après ce show révélateur.