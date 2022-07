Congo-Kinshasa: L'évêque de Boma demande des prières pour que les diacres et les prêtres nouvellement ordonnés soient de "bons samaritains"

Boma — "L'Église dans laquelle vous êtes engagés et que vous voulez servir est comme une auberge du Christ, un lieu d'hospitalité, de guérison et de communion. Veillez à ne pas en faire une auberge pour que les bandits ou les voleurs puissent voler, extorquer, exploiter, maltraiter et blesser le peuple de Dieu, vos frères et sœurs dont vous devez au contraire être proches."

Telle est l'exhortation de Monseigneur José-Claude Mbimbi, Évêque du diocèse de Boma, aux 3 prêtres et 9 diacres qu'il a ordonnés le dimanche 10 juillet 2022, à Kangu (nord-ouest de la province du Kongo central, République démocratique du Congo). A cette occasion, l'évêque de Boma a invité l'assemblée à prier pour ces prêtres et diacres en cours d'ordination, afin qu'ils soient "de bons samaritains au service du peuple de Dieu, et non des mercenaires corrompus, des profiteurs sans vergogne et sans scrupules, qui exploitent les naïfs avec des prières et des bénédictions coûteuses ; des trafiquants du sacré, des charlatans, voire des aventuriers ou simplement des bandits".

Le territoire habité par l'"Église Famille de Dieu" de Boma est évangélisé depuis 1880, et est devenu un vicariat apostolique en 1934 et un diocèse en 1959. Il est donc considérée comme la "fille aînée" de l'Église de la République démocratique du Congo. C'est l'un des diocèses d'Afrique qui compte un nombre très élevé de prêtres : outre les nombreux missionnaires présents dans cette région, le diocèse de Boma compte actuellement 333 prêtres.