Soudan: Le Nil Bleu reçoit une délégation de leaders de l'administration indigène au pays

Damazin — Les leaders de l'Initiative Nationale pour soutenir la paix sociale dans la région du Nil Bleu ont reçu Mercredi soir, à l'entrée de la ville Damazin, une délégation de leaders de l'administration indigène au Soudan, dirigée par le Nazir (chef) de la tribu des Batahin, Muntasir Khalid Mohamed Siddiq Talha.

La délégation représente le comité neutre de l'initiative nationale de soutien à la paix sociale dans la région du Nil Bleu.

La cérémonie de réception a été assistée par Al-Dhau Hashem Nasr Al-Din Secrétaire Général par intérim du Gouvernement Régional, Al-Mak Al-Fatih Youssef Hassan Adlan, Nazir des tribus du Nil Bleu et le Nazir Osama Mohamed Al-HaJa, membre du Haut Conseil de l'Administration Indigène au Soudan et chef de l'initiative nationale.

Le chef de la délégation, Nazir Talha, a expliqué qu'ils sont arrivés pour une mission qui est au cœur du travail de l'administration indigène pour réparer le tissu social, d'autant plus que la délégation représente tout le Soudan et a promis de déployer mieux des efforts pour combler le fossé et désamorcer la crise.

La visite de la délégation des dirigeants de l'administration indigène dans la région vient appuyer l'initiative nationale pour soutenir la paix sociale dans le Nil Bleu, qui a été lancée par des leaders nationaux comprenant des notables, des administrations autochtones et des activistes dans le domaine de la paix et de la résolution des conflits, une initiative qui permettrait de désamorcer la crise entre la composante tribale dans le Nil Bleu et de mettre fin aux hostilités.