Soudan: Discussion de coopération commerciale Soudano-Indienne

Khartoum — Le Ministre par intérim du Commerce et de l'Approvisionnement, Amal Salih Saad, a discuté avec son homologue Indien, Mme Anupriya Patel, à New Delhi, les moyens de relancer davantage les relations bilatérales entre le Soudan et l'Inde, en marge de la 17e session du partenariat Indo-Africain pour le développement et le commerce.

La réunion a porté sur le renforcement d échange commercial entre le Soudan et l'Inde ainsi que l'établissement d'une chambre de commerce conjointe et l'échange de délégations et de missions commerciales, en plus de l'augmentation de la participation aux expositions entre les deux pays, ainsi que d'inviter les hommes d'affaires indiens à investir dans l'huile comestible, les médicaments et les infrastructures. .

Le Ministre du commerce et de l'Approvisionnement s'est également réuni avec le sous-secrétaire du Ministère Indien des Affaires Etrangères sur le soutien au Soudan dans ses efforts pour rejoindre l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ainsi que d'autres aspects de la coopération conjointe dans le domaine du commerce.