Ile Maurice: Affaire Uricek - Me Varma produit deux vidéos après une plainte d'un officier du PIO

L'homme de loi était attendu au quartier général (QG) de la police ce jeudi 21 juillet. Cela, à la suite d'une déposition faite par un officier du Passport and Immigration Office (PIO) qui accuse Me Yatin Varma d' " obstructing police in the exercice of his service " le 26 avril lors du " removal " du Slovaque Peter Uricek. Si le policier affirme que l'homme de loi l'aurait empêché de procéder à l'exercice suivant un ordre obtenu, l'avocat a produit aux enquêteurs du Central Criminal Investigation Department, deux vidéos pour démontrer le contraire.

D'après les images de la scène filmée au Registry de la Cour suprême à la rue Edith Cavell, Port-Louis, on peut voir l'avocat du Slovaque tenant un document, soit une copie de l'ordre du juge des référés, Iqbal Maghooa. Ce dernier avait émis un ordre intérimaire leur interdisant de déporter son client avant la conclusion de l'audience d'extradition devant le tribunal de district de Port-Louis.

"Dans les vidéos que je produis, vous pouvez voir que je n'ai commis aucune obstruction policière. Je ne fais que montrer au policier l'ordre d'un juge, signé et certifié. Je tentais tout simplement de faire respecter l'ordonnance", dit Me Yatin Varma qui affirme que la source de sa vidéo est crédible et que celle-ci est tout à fait recevable.