Afrique Centrale: Validation du projet d'étain et de lithium de Manono/RDC - La société minière AVZ Minerals Limited fait une mise au point

Qualifiée de tous les maux en cette période marquée par la relance du climat des affaires, la société minière AVZ Minerals Limited a décidé de crever l'abcès pour fixer l'opinion sur sa franchise. A cet effet, elle a organisé une conférence de presse, vendredi 15 juillet 2022, à l'hôtel Rotana, à Gombe, pour éclaircir les professionnels des médias et autres sur sa loyauté, sa sincérité et sa droiture dans le climat des affaires face à ses détracteurs qui font circuler des facknews sur sa notoriété.

Dans sa prise de parole, Me Christian K. Lukusa du cabinet d'avocats Momentuma fait comprendre l'agitation qui s'observe autour du projet d'étain et de lithium de Manono sur la validation de l'étude de faisabilité par AVZ Minerals Limited. À l'en croire, les spéculations qui tournent autour d'AVZ sont illégales.

Quel est concrètement le problème ?

Les mésententes tournent autour de la société australienne AVZ Minerals et l'entreprise du portefeuille de l'Etat Cominière, qui ne reconnait pas les actions légales menées par AVZ Minerals bien qu'ayant ses preuves tangibles. À en croire AVZ Minerals, Cominière avait bel et bien reçu le paiement du "pas de porte" et que nier est une preuve que les paiements n'ont jamais été versés au trésor public.

Selon AVZ Minerals, les moyens financiers ne seraient pas la raison de la qualifier de défaillante. Revenant au code minier et aux pratiques dans l'industrie minière, il a fait savoir que la preuve de la capacité financière est l'une des conditions substantielles pour se voir délivrer un permis de recherche en RDC.

La société Cominière accuserait AVZ Minerals d'avoir pris en otage le projet d'étain et de lithium de Manono.

Version d'AVZ

Pour sa part, AVZ Minerals affirme ne pas avoir pris en otage le projet et rassure que contrairement aux allégations diffamatoires et calomnieuses, Cominière était bel et bien représentée à toutes les réunions et qu'il y a des preuves et des jetons de présence des représentants de cette entreprise de l'État notamment, des e-mails indiquant qu'ils avaient été au courant de tout.

Par ailleurs, AVZ Minerals dit ramener les faits légalement établis par tous les textes légaux et réglementaires de la RDC. Elle en appelle aux dirigeants politiques congolais au respect de la loi minière et à la protection du climat des affaires.