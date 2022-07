Congo-Kinshasa: Présidente de l'ANADEC/Suzy Badjoko - "Les élections ce n'est pas en 2023, les élections c'est demain"

La situation que traverse actuellement la RDC ne laisse personne insensible. C'est dans ce contexte que le parti Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANADEC), parti cher à Mme Suzy Badjoko Mungeni, a tenu une matinée politique, mardi 19 juillet 2022, à son siège sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasa-Vubu. Il était question pour ce parti de la plateforme républicaine DYPRO, de restituer sur ce qu'ils se sont convenus lors de la retraite politique de la DYPRO sur les enjeux politiques de l'heure.

Tout a commencé parle mot de circonstance du secrétaire général du parti, suivi du discours de la deuxième vice-présidente de l'ANADEC. Honorant par sa présence cette matinée, Me Constant Mutamba, le numéro un de la DYPRO, a, lors de sa prise de parole, encouragé la jeunesse de l'ANADEC à plus d'efforts pour le bien de tous, tout en les appelant à la discipline et la patience pour obtenir gain de cause.

Outre Me Constant Mutamba, cette matinée a connu la présence de tant d'autres cadres de l'ANADEC, de la DYPRO et de ceux des ONG et ASBL qui se sont décidés de se joindre à l'ANADEC pour l'accompagner dans sa vision et son combat.

Dans sa prise de parole, la présidente Suzy Badjoko Mungeni a sensibilisée sa base sur les résolutions prises lors de la retraite de la DYPRO. Se confiant à la presse, Suzy Badjoko est revenue sur l'essentiel de cette matinée. "Après la retraite, nous avons reçu des recommandations du président Constant Mutamba pour que l'on puisse restituer ce qui s'est passé à la retraite dans nos partis politique respectifs.

C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons sensibilisé sur les résolutions de la retraite. Vous avez bien suivi que nous sommes contre l'agression dans l'Est de note pays, nous soutenons les FARDC, nous accompagnons la CENI dans le processus électoral, en demandant au gouvernement de donner tous les moyens, parce que, la DYPRO ne va pas tolérer le glissement même d'un jour ", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : " Nous, nous attendons les élections de 2023. C'est ainsi que nous devrions sensibiliser nos troupes pour leur dire, les élections ce n'est pas en 2023, les élections c'est demain. C'était ça la quintessence de notre présence en ce lieu, pour parler à nos hauts cadres du parti et les ONG qui travaillent déjà avec nous à l'ANADEC