Afrique Centrale: Sud-Kivu - Le Barza Inter Culturel soutient l'appel au Dr Denis Mukwege à se porter Candidat Président en 2023

Le Barza Inter Culturel Héros pour l'Afrique dit soutenir l'appel du 30 juin dernier, des intellectuels congolais, qui ont demandé́ au Docteur Denis Mukwege de se porter candidat Président de la République, lors des élections prévues en 2023. Dans un communiqué rendu public ce samedi 16 juillet 2022, cette structure dit se joindre à cet appel du Collectif d'intellectuels congolais, "pour sauver la RDC" et permettre au peuple congolais d'aspirer à un avenir " radieux ".

"Les politiciens ayant montré́ leurs limites de rendre le Congo plus beau qu'avant, nous saisissons cette occasion du 62ème anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance pour exprimer et signifier au Docteur Denis Mukwege, notre détermination de solliciter, soutenir et accompagner sa candidature à la présidentielle de 2023," insiste-t-il.

Pour le Barza Inter Culturel, les défaillances actuelles de l'Etat congolais sont principalement dues au manque d'un leadership "fort et sérieux" à la tête du pays. Une situation qui, selon lui, impacte " négativement" la situation socio-économique des congolais, et freine le développement intégral de la RDC.

"Nous demandons à tous les congolais de s'approprier cet appel car tout pouvoir vient du peuple conformément aux dispositions de l'article 5 de notre constitution. Nous sommes convaincus qu'avec la personnalité́ du Docteur Denis Mukwege, à la tête de la RDC, nous pouvons enfin : - Jouer notre rôle d'un grand pays au centre de l'Afrique, influencer la paix et le développement de toute la région de Grand-Lacs. - Inspirer de nouveau confiance aux investisseurs sérieux et à tous nos partenaires internes et externes. - Restaurer la fierté́ et le respect de l'identité́ Congolaise. - Vivre notre rêve tant chanté dans l'hymne national d'un Congo prospère, d'équité́ et de justice. Cher Docteur, ne dit-on pas " la voix du peuple c'est la voix de Dieu " ? Nous vous prions de répondre à l'appel, au SOS de ton peuple," exhorte le Barza Inter Culturel au prix Nobel de la Paix.

Signalons que c'est le 30 juin dernier, que ce Collectif d'intellectuels congolais a demandé́ au Dr Denis Mukwege de se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Selon eux, celui-ci peut remporter cette élection " haut la main ", vu que c'est le peuple qui l'appelle qui va élire.