Cote d'Ivoire: Défense et sécurité- Après leur formation, 18 officiers africains retournent en casernes

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé ce mardi 21 juillet 2022, à Yamoussoukro- Zambakro(centre), la sortie de la troisième promotion des auditeurs du Cours d’études supérieures de défense, (Cesd). Cette 3e promotion dont les éléments ont également leurs épaulettes, est forte de 18 officiers auditeurs proviennent de 12 pays africains. Il s’agit pour le Gabon de cinq auditeurs contre deux pour le Bénin et un pour le Sénégal et un pour le Mali tout comme le reste des pays.

Cette promotion a été baptisé au nom de Feu Amed Bakayoko, ancien Premier et ministre de la défense de Côte d’Ivoire. Quand la promotion entrante, elle s’appelle Général Touré Sekou , ancien chef d’Etat major des armées de Côte d’Ivoire. Ajoutons que la durée de la formation oscille entre dix et 11 mois. Selon une note des armées, « la formation est principalement composée de conférences, de cours magistraux, d’exercices de planification. L’objectif visé par le Cours d’études supérieures de défense est de préparer des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors organiques d’armée et interarmées, au sein des directions et des services, ainsi que dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité ».

Le Cours d’études supérieures de défense (Cesd) a été créé par le décret n°2020-932 du 24 novembre 2020. Le Cours d’études supérieures de défense (Cesd) est un établissement national placé sous la responsabilité du Chef d’Etat-major général des armées. Il a pour mission d’assurer l’enseignement militaire supérieur du second degré des officiers des Forces armées de Côte d’Ivoire et des pays amis. Communément appelée « Ecole de guerre », le Cesd peut également se voir confier des travaux de réflexion stratégique et de recherche au profit de toute structure nationale ou internationale à la demande de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il délivre le Brevet de l’enseignement militaire supérieur n°2 ou Brevet école de guerre. Le Premier ministre avait à ses côtés, Téné Birahima Ouattara, Ministre d’Etat, ministre de la défense.