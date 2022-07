Afrique: Championnats d'Afrique de taekwondo Consécration de la sélection marocaine

La sélection marocaine de taekwondo a terminé en tête du classement général (hommes et dames) des championnats d'Afrique, organisés (14-17 juillet) dans la capitale rwandaise Kigali. L'équipe nationale a remporté 15 médailles, dont 8 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

Les taekwondoïstes marocains ont décroché sept médailles lors de la première journée de ces joutes, dont quatre en or grâce à Ayoub El Bassel (moins 87 kg), Fatima-Ezzahra Aboufaras (plus 73 kg), Nada Laaraj (moins 57 kg) et Nezha Elaasal (moins 49 kg). L'argent a été décroché par Omar Lakehal (moins 58 kg), alors que les deux médailles de bronze sont revenues à Faiçal Saidi (moins 68 kg) et Youssef Boatris (moins 80 kg).

Lors de la deuxième journée, la sélection marocaine a remporté huit autres médailles (4 or, 2 argent et 2 bronze). Le métal précieux a été l'oeuvre de Soukaina Sahib (moins 46 kg), Oumaima El Bouchti (moins 53 kg), Safia Saleh (moins 62 kg), chez les dames et Abdelbasset Ouassti (moins 63 kg), côté hommes. Les deux médailles d'argent ont été remportées par Hamza Hicham (moins 54 kg) et Dounia Saber (moins 73 kg), tandis que Soufiane El Asbi et Ayoub Lkini se sont adjugé les deux médailles de bronze.

Lors de cette compétition, la Marocaine Nezha El Assal a été désignée meilleure taekwondoïste.