Afrique: Covid-19 - La vaccination, une priorité pour l'Afrique (CDC)

Dakar — La vaccination contre la Covid-19 reste une priorité pour le continent africain, a soutenu le Directeur par intérim du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), soulignant qu'à ce jour, moins de 20% de sa population est entièrement vaccinée contre cette maladie.

"Alors que le continent s'efforce d'assurer la vaccination de 70% de la population contre la Covid-19 d'ici à la fin de cette année, seuls deux pays africains ont atteint l'objectif fixé, et six autres ont vacciné entre 40 et 70% de leur population", a-t-il dit dans un communiqué marquant le premier anniversaire du partenariat entre la Fondation Mastercard et Africa CDC.

L'initiative "Saving lives and livelihoods" (Sauver les vies et les moyens de subsistance) à travers ce partenariat mise sur la vaccination pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus.

Un partenariat qui a pour objectif l'achat et la livraison de millions de vaccins, ainsi que la sécurité sanitaire sur le long terme en Afrique, précise le communiqué.

Dr Ahmed Ouma a souligné également l'importance de "prioriser la vaccination des jeunes, compte tenu de la jeunesse de la population africaine (70% de moins de 30 ans)".

Dans le cadre de l'initiative "Saving lives and livelihoods", l'Union Africaine et Africa CDC, ont récemment lancé une initiative appelée "Bingwa" (un mot swahili signifiant champion), pour recruter des jeunes afin de promouvoir la vaccination dans leurs communautés.

"Nous réitérons notre engagement à renforcer Africa CDC ainsi que les Institutions nationales de santé publique, à augmenter les investissements pour le personnel de santé publique et la formation de la prochaine génération de leaders et d'experts et enfin, à développer la fabrication locale de vaccins, de tests et de médicaments, pour garantir un accès rapide et des coûts réduits sur le continent", a-t-il poursuivi.

Pour la présidente et directrice générale de la Fondation Mastercard, Reeta Roy, la prochaine phase de l'initiative viserait à "transformer la mise à disposition des vaccins en vaccinations effectives".

Elle a souligné dans le communiqué que l'idée est "de travailler avec les gouvernements pour aider à mettre en place des centres de vaccination, former et soutenir les agents de santé, et s'engager directement auprès des communautés pour qu'elles comprennent l'importance de se faire vacciner afin de préserver la vie et des moyens de subsistance de leurs proches".

Les prochaines étapes de l'initiative seront orientées vers la communication sur les Risques et l'engagement communautaire (RCCE) pour permettre aux citoyens africains, en particulier aux jeunes et aux populations rurales, de comprendre les avantages de la vaccination.

La communication sur les risques et l'engagement communautaire joueront un rôle crucial dans la création de la demande et la production des vaccins contre la Covid-19 et dans le soutien d'autres efforts non pharmaceutiques pour briser la chaîne de transmission et atténuer l'impact de la pandémie, relève la CDC.

L'initiative doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars vise à acheter des vaccins contre la Covid-19 pour au moins 65 millions de personnes, permettre la fourniture et l'administration des vaccins, poser les bases de la fabrication de vaccins en se concentrant sur le développement du capital humain.

