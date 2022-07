Togo: L'appel du chef de l'Etat depuis la région des savanes

communiqué de presse

C'est de l'insomnie au plus sommet de l'Etat avec la situation sécuritaire marquée par une succession d'attaques terroristes dans la région des savanes, région dans laquelle les autorités togolaises avec à leur tête le chef de l'Etat se trouvent depuis le début de cette semaine.

La journée de mercredi par exemple, le président de la république a eu des échanges avec toutes les forces vives de cette région.

" J'ai été heureux de m'entretenir, ce 20/07/2022, avec les forces vives de la région des Savanes à Dapaong. Je remercie les populations pour la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé et la richesse des moments d'échanges que nous avons eus. Je salue la mobilisation des jeunes, des femmes et des hommes, ainsi que la disponibilité des élus, des chefs traditionnels, religieux et de communautés. Dans ces moments empreints d'émotion, nous avons réitéré notre ferme résolution à rester unis et solidaires " a écrit Faure Gnassingbé sur son compte tweeter.

Plus de détails dans ce communiqué du gouvernement

Dans le cadre de ses contacts directs et consultations régulières avec les populations, le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé ce mercredi 20 juillet 2022 à Dapaong, une grande rencontre d'échanges avec les populations de la région des Savanes.

Tenant compte des circonstances particulières qui n'ont pas permis un hommage convenable et digne en mémoire des récentes victimes des attaques terroristes, cette rencontre a été l'occasion pour le gouvernement d'unir ses prières avec celles des populations pour le repos des âmes desdites victimes. Lo prière œcuménique a également permis de confier la région et le pays à Dieu.

Ouvrant la rencontre, le Chef de l'Etat a remercié les populations pour leur mobilisation et leur accueil chaleureux. Il a salué leur patriotisme et leur courage face aux épreuves et les a exhortées à maintenir la coopération avec les autorités, particulièrement les forces de défense et de sécurité. Il a émis le souhait que les échanges soient libres et courtois et aboutissent à des propositions pour juguler les attaques meurtrières et destructrices.

Les populations, tout en renouvelant leur confiance à l'endroit de Son Excellence Monsieur le Président de la République, et du gouvernement, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, ont formulé des propositions pertinentes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces propositions contribueront à alimenter et enrichir les décisions et mesures fortes qu'imposent les circonstances, en vue de préserver les vies humaines et de renforcer la sécurité et la protection des populations et du territoire national.

Dans cet esprit, le Chef de l'Etat a réaffirmé la ferme détermination du gouvernement à intensifier les efforts et l'engagement, pour venir à bout des attaques meurtrières enregistrées dans la région des Savanes.

Il a appelé la population à prendre conscience des sacrifices que la situation actuelle nous impose et s'est dit confiant quant à l'adhésion et au soutien des populations en faveur des efforts nécessaires pour assurer la victoire inéluctable face aux groupes armés terroristes.

Enfin, le Chef de l'Etat a réitéré sa volonté à poursuivre cette politique d'écoute et de proximité avec les populations et les a exhortées à une vigilance accrue tout en félicitant leur résilience.

Fait à Lomé, le 21 juillet 2022