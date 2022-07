Cote d'Ivoire: Défense et médecine- Des officiers et sous–officiers africains invités à aimer leur pays respectif

Il y avait fête ce jeudi 21 à Yamoussoukro. Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi a remis, ce jour à Yamoussoukro- Zambakro, les épaulettes de leur grade aux élèves-officiers de la 52ème promotion Hamed Bakayoko et de la 16ème promotion des médecins élèves-officiers issus de l’Académie des Forces Armées (Afa).Selon note officielle remise à la presse, Il représentait le Président Alassane Ouattara, à cette cérémonie de sortie de promotion marquée également par le baptême de la 53ème promotion des Élèves officiers d’active (Eoa) de première année.

Il s’agit Médecins élèves-officiers et élèves-officiers. Qui deviennent ainsi, après leur formation, médecins-lieutenants et sous-lieutenants. Auparavant, les promus ont prêté allégeance à leurs armées respectives.

Par ailleurs, le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a donné comme nom de baptême "Triomphe" aux élèves-officiers de la 53ème promotion des Eoa, avec pour parrain le Général de Corps d'armée, Sékou Touré, Chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire de janvier à décembre 2018.

Cette promotion compte 144 élèves-officiers. Il a exhorté les élèves-officiers des promotions sortante et entrante à mériter de la confiance de la nation et à être des modèles. Et les a également enjoints à aimer leur pays respectif et à penser d’abord à la patrie, à la République avant toute autre considération. Il est à préciser que la promotion Hamed Bakayoko, (ancien Premier ministre et ministre de la défense), a un effectif de 113 élèves-officiers, dont 13 élèves-officiers dames.

L’on y compte 94 Ivoiriens et 19 étrangers, originaires de dix pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Guinée, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, et Togo. La 16ème promotion des médecins élèves-officiers, quant à elle, a un effectif de six médecins généralistes et un pharmacien.